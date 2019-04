Mor el pintor Jordi Fulla als 52 anys

L'artista Jordi Fulla ha mort als 52 anys d'edat. Nascut a Igualada l'any 1967, la Fundació Vila Casas ha apuntat en un comunicat que Fulla va ser un destacat artista de la generació dels 90 que ha reivindicat "la pintura des d'una mirada conceptual" i ha esdevingut "un prolífic creador del panorama artístic contemporani". Amb les exposicions en curs 'Llindar i celístia' al Museu Can Framis i 'Primera pedra' a Cal Pal -La Cortinada, Andorra-, la Fundació ha indicat que la seva mort sobtada coincideix en "un moment de maduresa i màxima projecció creativa".

Fulla va treballar de la mà de la Fundació Vila Casas durant els darrers anys amb l'exposició individual als Espais Volart, 'Sixteen Thousand days on the roof' (2011), en la proposta itinerant 'Llindars en el punt immòbil del món que gira' (2015-2019) i en la mostra 'Llindar i celístia' al Museu Can Framis, oberta al públic fins al 16 de juny.

La pintura de Jordi Fulla esdevé, segons la Fundació Vila Casas, "un viatge cap a l'expugnació de nous espais per mitjà d'una visió fractalitzada de l'univers projectat en una reduïda porció panoràmica".