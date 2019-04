L'Ajuntament d'Igualada posa a concurs parcel·les d'horts urbans a la zona del Rec

L'Ajuntament d'Igulada ha posat a licitació parcel·les per a horts urbans situades a la zona del Rec, a tocar del riu Anoia. Les persones i associacions interessades a esdevenir arrendatàries d'aquestes terres de caràcter públic poden presentar les candidatures a l'Ajuntament d'Igualada des d'ara fiins al proper mes de maig.

En concret, el consistori ofereix un total de 24 parcel·les amb una superfície de 50 metres quadrats destinades expressament a l'horta urbana i, per tant, al correu de productes destinats exclusivament a l'autoconsum. Aquestes parcel·les corresponen amb les 24 primeres que es van atorgar en la convocatòria que es va fer l'any 2014 i que ara es tornen a posar a licitació de nous arrendataris un cop extingit el període establert.

Fonts municipals posen en relleu que aquests horts urbans són espais de cultiu a petita escala dins la ciutat i que tenen com a objectiu, entre d'altres, afavorir el desenvolupament de valors ambientals, la recuperació d'espais verds amb l'horta com a protagonista, la promoció de l'alimentació saludable, el foment de la socialització, la creació de xarxes de relacions socials o la pràctica de l'activitat física regular, que incrementa l'autonomia personal i l'autoestima.

Són, en concret, 6 parcel·les a les quals poden optar persones físiques majors de 18 anys, 7 parcel·les a disposició de persones físiques majors de 18 anys i que es trobin en situació d'atur o jubilació amb una renda inferior al salari mínim interprofessional i, finalment, 11 parcel·les per a associacions sense ànim de lucre inscrites en el Registre municipal d'entitats d'Igualada i també per a escoles, instituts i centres d'ensenyament secundari i les AMPA.

Les parcel·les s'adjudicaran per sorteig i els terrenys se cediran fins a l'any 2025. La quota, que inclou el consum d'aigua i l'assegurança de responsabilitat civil, serà de 55 euros pel que resta de 2019, els quatre anys posteriors serà de 70 euros i, l'any 2025, quan s'obrirà un nou període de licitació, serà de 35 euros. Les condicions per optar-hi són, entre d'altres, ser major d'edat, portar cinc anys ininterromputs empadronat a Igualada, no ser propietari o arrendatari de cap altre hort o ter-reny de conreu a la ciutat o la comarca, i no tenir deutes amb l'Ajuntament d'Igualada.

La documentació necessària i les bases de la convocatòria ja es poden trobar al web tramits.igualada.cat.