Marc Castells omple els primers llocs de la candidatura amb cares noves

El candidat de Junts per Igualada a l'alcaldia d'Igualada i actual alcalde de la ciutat, Marc Castells, presenta com a número 2 Carme Riera i col·loca en el tercer lloc Marisa Vila, una de les noves incorporacions al projecte. Fermí Capdevila, un dels puntals dels dos projectes anteriors de Castells, serà al número 4. La consellera Àngels Chacón, al número 21, i l'exdiputada Maria Senser-rich ocupen llocs a la llista per fer suport al projecte.

Carlota Carner i Jordi Marcé, també noves incorporacions, ocuparan els llocs 5 i 6; els seguiran Patrícia Illa i Pere Camps al 7 i al 8, i una altra novetat, Miquel Vives, al número 9. Montse Duch, Maribel Cuadras i Mireia Duran seran a les posicions 10, 11 i 12 (actualment la llista de Castells té 11 regidors). Elagi Deitg, un altre nou integrant del projecte, serà a la posició 13. A continuació, en els llocs que van del 14 al 21 hi ha Imma Soteras, Daniel Roig, Jordi Segura, Laura Llanas, José Cañadas –la darrera de les novetats de la candidatura–, Rosa Plassa, Jordi Pont i la consellera d'Empresa i Coneixement, Àngels Chacón. Els darrers deu llocs fins al 31 són per a Teresa Miquel, Teresa Codinachs, Enric Senserrich, Carles Domènec, Josep Maria Mestres, Maria Pola, Jordi Tomàs, Jaume Augé, Maria Àngels Garcia i, tancant la llista electoral, Maria Senserrich, que va ser diputada.

Castells afirma que «hem format un equip humà de persones que s'estimen molt aquesta ciutat, que tenen grans qualitats i que arriben amb unes ganes immenses de treballar per consolidar-la definitivament com el gran referent de les ciutats mitjanes de Catalunya». Castells ha fet un agraïment a la tasca dels regidors que «els últims anys han tingut una dedicació exemplar a l'Ajuntament i al servei de la ciutadania i que ara no ocupen els primers llocs de la candidatura, tots han estat un exemple d'estima per la seva ciutat i de respecte pel servei públic».