La Passió d'Olesa fa una representació especial i recupera un quadre antic

Demà, Divendres Sant, la representació de La Passió d'Olesa serà especial i diferent de la resta de la temporada. En aquest sentit, es recuperaran per un sol dia petits detalls i algunes escenes que fa temps que no es representen, i que només es podran veure aquest divendres.



Aquest any, però, Divendres Sant també tindrà espai per a les novetats, i s'hi introduiran per primer cop alguns canvis en el tercer acte amb l'objectiu de consolidar-los la temporada vinent.



La Passió de demà tindrà un quadre més dels habituals. L'escena que es recupera enguany per un sol dia serà del tercer acte, la que Clàudia, esposa de Pilat, li recrimina que hagi condemnat a mort Jesús.



A més, també prendran vida per una sola representació detalls que són en el record de molts espectadors, però que ara no formen part de l'espectacle, des de la túnica de Ponç Pilat, que serà diferent de la resta de la temporada, passant per l'escena de Verònica i alguns canvis en el vestuari de Jesús, entre d'altres.