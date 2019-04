Calaf i la Generalitat es posen d'acord per fer una residència

L'alcalde de Calaf, Jordi Badia, vol poder fer en els propers quatre anys una residència per a gent gran a la població. Es tracta de treballar sobre les bases d'un antic projecte redactat pel govern de CiU en el seu moment (el 2012), que se sotmetria a modificacions per adaptar-lo a les necessitats actuals. Badia ha explicat a Regió7 que la voluntat és que sigui una obra executable en els propers quatre anys. En el govern que ara acaba mandat, Badia diu que el consistori no podia assumir una obra que estava valorada en 3 milions d'euros.

El primer pas per poder fer aquesta obra, Badia l'havia fet amb la consellera Dolors Bassa, que ara és a la presó. El conseller que la va substituir, Chakir El Homrani, ha estat aquesta setmana a Calaf per reprendre aquells incipients primers contactes. Badia assegura que hi ha acord per anar progressant en els projecte i cap a la construcció.

El grup de Junts x Calaf, que ara governa, ha fet un estudi de la situació de la gent gran del municipi que el porta a redefinir el projecte que hi havia. A grans trets es tractaria de fer un centre amb sistemes diferents d'atenció. Per una banda, es mantindria la idea de fer una primera planta amb habitacions simples o dobles per a residents, però a la segona planta es voldria combinar la presència d'habitacions amb la de 4 o 5 apartaments, un model diferent d'atenció.

Badia es va trobar amb el conseller de Treball i Afers Socials acompanyat de la regidora d'Economia i Hisenda, Montse Mases. El conseller va exposar als representants calafins que la comarca de l'Anoia té prioritat alta en serveis d'atenció a la gent gran i va instar l'Ajuntament a iniciar reunions periòdiques tècniques per treballar aquest projecte. Calaf també ha de veure quin instruments de gestió tria per a la residència (fundació, patronat...), però, en qualsevol cas, serà pública i amb places concertades.