Prioritzar l'atenció a casa, l'acompanyament i un programa de padrins

Les polítiques d'atenció a la gent gran es van adaptant a les necessitats i a les noves tendències. Calaf, amb una estructura social amb una alta presència de persones del món pagès, vetlla per la seva gent gran fent atenció domiciliària. En el futur, però, la intenció del govern actual és poder dur a terme noves polítiques d'atenció a la gent gran, com a mínim amb dos programes nous: un d'acompanyament a les persones grans, i un altre d'apadrinament a través de voluntariat, que veïns del poble tinguin cura d'una persona gran. De la mateixa manera que es fan apadrinaments, per exemple, de joves menors no acompanyats immigrants que arriben al nostre país, que hi pugui haver una relació semblant però de persones més joves amb gent gran.

La futura residència de Calaf, amb un pressupost que també s'haurà d'adaptar al projecte definitiu, es construirà al costat del centre de dia actual, en una zona on hi ha molt a prop el CAP, el casal de la gent gran i una zona d'horts urbans. L'alcalde Badia valora la ubicació en un entorn amb serveis per a la gent gran.