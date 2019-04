El 55,58% de la població respon a la detecció precoç del càncer de còlon

El programa de detecció precoç del càncer de còlon supera el 50%. Aquesta àmplia participació ha permès fer una detecció de tumors en fases poc desenvolupades, el que ha contribuït a millorar el resultat de tractaments i intervencions. A partir del Programa poblacional de detecció precoç de càncer de còlon de la Catalu-nya Central del CatSalut i amb les dades de les oficines tècniques de detecció precoç durant el 2018 s'ha aconseguit que 31.058 persones entrin dins el seguiment per a la detecció precoç. De les 55.875 persones a les quals s'adreçava el programa hi ha hagut un seguiment del 55,58%. A l'Anoia l'han seguit 5.431 persones; al Bages-Solsonès-Moianès, 13.052; al Berguedà, 1.676; i a Osona, 10.899.

Les dades de supervivència amb una detecció precoç augmenten fins al 90%, segons els registres dels sistemes de salut. Els professionals insisteixen contínuament en la prevenció. Malgrat els esforços, tan sols el 40% de la població més sensible a desenvolupar-lo es fa la prova d'anàlisi de femta, la qual és gratuïta, externa, indolora i no invasiva.

Aquesta patologia ha estat especialment seguida per part de CatSalut, qui al 2005 va introduir-la dins el servei de Programa de diagnòstic ràpid de càncer. En l'àmbit territorial i al llarg del 2018, dels 272 nous possibles casos a l'Hospital d'Igualada, el nombre de positius amb càncer de còlon va ser del 22,05%; a l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa (Al-thaia), dels 425 observats, el 32% van ser diagnosticats amb la patologia; a l'Hospital de Sant Bernabé de Berga, el 100% dels 32 casos van ser positius; i, finalment, a l'Hospital de Vic, de les 228 persones sota seguiment, el 24,12% van tenir càncer de còlon.

A part del càncer de colon i fora del programa específic, a la Catalunya Central hi ha una alta incidència entre la població masculina de càncers de tràquea, bronquis i pulmó, i de bufeta urinària. En el cas de l'aparell respiratori es diagnostiquen entre la població masculina més de 3.350 casos l'any, mentre que entre la femenina voregen els 720. Tot i que amb una diferència semblant, en relació amb tumors desenvolupats a la bufeta urinària, entre el 2016 i el 2017-2018 es van detectar 5.001 casos de tumor maligne entre els homes i 778 entre les dones.

Finalment, en relació amb el total, exceptuant la diagnosi de casos de càncer de pell, l'increment de càncers entre el 2016 i el període 2017-2018 ha augmentat el 2,1% en la població masculina i en el 0,7% entre la població femenina, i s'ha arribat als 23.067 i 16.095 casos diagnosticats, respectivament. Aquestes dades es mantenen aproximadament estables des del 1994, on el creixement des d'aleshores ha estat de l'1,3% en els homes i el 0,5% en les dones.

Des del Consorci Sanitari de l'Anoia (CSA) es recomana, a més d'abandonar mals hàbits com fumar, beure alcohol en excés o exposar-se de forma excessiva al sol, també participar en els programes de detecció precoç de càncer de còlon i recte per a homes i dones. En especial per al sexe femení, es demana fer-se revisions periòdiques de càncer de mama i càncer de coll d'úter. Alhora, el CSA aconsella mantenir un pes saludable, fer activitat física diària i mantenir una dieta saludable amb alta presència de cereals integrals, llegums, fruita i verdura. Per contra, caldrà evitar aliments amb alt contingut calòric, begudes ensucrades, carn processada, aliments amb un alt contingut en sal, carn vermella i, per extensió, tots aquells hàbits que afavoreixen el sedentarisme.