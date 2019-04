La llei d'estabilitat del pressupost municipal posa fre a Esparreguera

L'equip de govern d'Esparreguera tornarà a portar al ple el Pla economicofinancer 2019-2020. Serà en la darrera sessió del mandat, el proper 8 maig, després que aquest mes d'abril la mesura només rebés el suport de PSC, ICV i PP i fos rebutjada pels grups municipals de la CUP, ERC, PDeCAT i Ciutadans. Aquest pla suposarà un fre per a determinades inversions previstes, ja que l'Ajuntament va generar més despesa de la permesa i el Govern de l'Estat l'obliga a posar fre. El pla ha de suposar un impacte de 2,6 milions d'euros i obligarà a ajornar importants inversions previstes durant aquest exercici i el proper.

L'any 2018 el volum d'inversions executades per l'Ajuntament va incrementar el 128% respecte de les inversions realitzades en l'exercici 2017. En termes absoluts, l'any 2017 la inversió de l'Ajuntament va ser d'1,6 milions d'euros, mentre que el 2018 les inversions executades van ascendir a 3,6 milions d'euros. L'increment en la inversió durant el 2018 va provocar que l'Ajuntament superés la despesa global màxima autoritzada de 16,8 milions d'euros en gairebé un milió d'euros. Segons s'explica al web municipal, aquesta situació és la que ha originat la redacció del pla de reequilibri economicofinancer per a aquest any i el proper. Com a mesures correctores, el pla planteja la contenció de la despesa mitjançant l'ajornament d'inversions previstes per al 2019 per valor de 2,5 milions d'euros.

El regidor de Serveis Econòmics, Rogeli de la Cruz, recorda que «tot i l'obligació d'aplicar aquest pla d'ajust, la situació econòmica de l'Ajuntament és molt bona atès que es compleixen els objectius d'estabilitat i deute, i els indicadors de solvència manifesten una situació sanejada i sostenible de les finances municipals». De la Cruz justifica la necessitat de fer les inversions.