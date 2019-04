Munich i Duuo, marques locals que se sumen al Rec

Rec.0 segueix creixent i ho fa també sota la direcció d'empreses de la zona. En aquesta edició, les marques Munich i Duuo, amb la seu a la comarca de l'Anoia, s'incorporen al festival i se sumen a les igualadines i anoienques Punto Blanco, Buff, Bcn Beach, Sita Murt, Ingrid Munt, David Valls, Boxley, Buff, BCN Beach, Micu Micu, Messcalino, Espardenyes Traveta, Piñactus i Tresxics. Són moltes, també, les marques que compten amb socis locals per gestionar el pop-up stores (com Pepe Jeans, Superdry, Javier Simorra, Only, Only and Sons o Jack and Jones, Petitoh, o Message in a Bottle) i les marques del pop-up day (com Transcendental o Fyord).

Rec.019 arriba amb més marques i més pop-up stores que mai. Un total de 65 antigues adoberies es transformaran en espai efímers per acollir més d'un centenar de marques de moda. Entre les firmes que s'incorporen al circuit del Rec.0 s'hi troben, a més de les locals, Converse, Barça, Castell, Teoh&Lea, Sueños Negros, Designers Society, Ash, Cherry Beach, Gemma, Aeronautica Militare o O'Neill, a més de noves marques infantils que completaran l'oferta del RecKids, com Bobochoses, Nobodinoz, Elise et Sardine o Petitoh. No hi faltaran, tampoc, aquelles marques més veteranes al Rec.0, com Levi's, Adidas, Textura, Reebok, Indi&Cold, Castañer, Camper, Kickers, Mango, Sita Murt o Pepe Jeans.

El disseny més contemporani també serà al Rec, amb marques com la manresana Miriam Ponsa, Txell Miras o Ika, a les quals s'hi suma el disseny nòrdic de Sessun, Samsoe Samsoe o la selecció que el multimarca de Barcelona Sune- Sueños Negros fa per al Rec d'aquesta edició, amb Bellerose, American Vintage o Maison Scotch & Soda.

L'espai Pop-Up Day Estrella Damm, ideat com un petit market on cada dia hi ha una oferta diferent, es consolida com a trampolí entre la moda catalana i els joves dissenyadors. Enguany hi passaran 28 creadors i marques, com Nudo Clothing, Name Bcn, Batech, Punto Tres, Bubel, Heidi Soto, Marsupial, Micuxú, Feners, Cuirum o Lalita.



48 hores al Rec, un objectiu

«Viure el Rec.0 sense presses, disposant de dos dies». Aquest és l'objectiu del sorteig «48h al Rec», una iniciativa impulsada pel Rec.0, amb la col·laboració d'Airbnb, que convida els participants a passar dos dies a la ciutat d'Igualada.

Tenint en compte que el 80% dels visitants del Rec.0 són de fora de la comarca de l'Anoia, el concurs «48h al Rec» vol fer els primers passos d'una campanya per incentivar els visitants a conèixer l'Anoia durant els dies del festival.

El dèficit de places hoteleres de la ciutat d'Igualada és un dels esculls que caldrà superar per tal que la campanya «48h al Rec» sigui fructífera de cara a les properes edicions, és per aquest motiu que Recstores endega els primers passos amb la col·laboració d'Airbnb, la plataforma d'allotjaments que els darrers mesos ha desembarcat a Igualada.