Unes 200 persones són protagonistes de la processó del Sant Crist d'Igualada

Unes 200 persones, entre membres dels gremis i entitats, van participar en la processó del Sant Crist, i centenars de devots i curiosos es van congregar a dos quarts de 7 de la tarda per celebrar el miracle de la Suor de Sang. L'acte, que enguany va coincidir amb la diada de Sant Jordi, va reunir 17 gremis o entitats. L'alcalde d'Igualada, Marc Castells, el primer i segon tinents d'alcalde, Jordi Pont i Fermí Capdevila, respectivament, juntament amb el regidor de Cultura, Pere Camps, van formar la representació municipal. Ja durant el matí la Festa del Sant Crist va començar amb l'ofici solemne, a l'església de Santa Maria.

Encapçalant la processó s'hi van col·locar per ordre de més jove a més antiga les diferents banderes representatives de gremis i entitats locals, i que enguany van ser: Joves Escoltes, Sagrada Família, Associació de Veïns del Barri del Sant Crist, Cofradía de la Santísima Virgen y el Santo Entierro, gremi de Músics Cantaires, gremi de l'Electricitat, Asil del Sant Crist, Agrupació Folklòrica Igualadina, Schola Cantorum, Coral de Santa Maria, Adoració Nocturna, Agrupació Coral La Llàntia, Col·legi Mare del Diví Pastor, Antic Gremi de Traginers –bandera gran–, Comissió de Festes del Barri de la Font Vella, Antic Gremi de Traginers –bandera petita– i, finalment, la bandera del Sant Crist.

Arribats a la plaça de l'Ajuntament, banderers, seguici, portadors d'espelmes i assistents van interpretar el Credo. La processó va seguir pels carrers de l'Argent, la plaça de la Creu, el carrer Garcia Fossas, les rambles Sant Isidre i General Vives, el carrer Sant Jordi, la plaça del Rei; va enfilar pel car-rer del Roser, on es va adorar el Sant Just al lloc de l'antiga església on el 1590 es va produir el miracle de la Suor de Sang, i de nou es va arribar a la basílica de Santa Maria, on després de l'adoració per part dels fidels, es va fer la missa i el cant que va tancar l'acte. La processó va tenir un ampli seguiment al carrer.