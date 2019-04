La cuina coreana serà protagonista al festival gastronòmic Vadefoodies d'Igualada

La cuina coreana, una desconeguda encara per a molts catalans, serà un dels elements protagonistes del proper Vadefoodies d'Igualada. El organitzadors del certàmen consideren que aquesta cuina desperta un interès creixent entre els aficionats a la gastronomia per la gran varietat de verdures, arrossos, sopes, carns i peixos que mescla. Recollint aquesta tendència, la cinquena edició del Festival de Tendències Gastronòmiques Vadefoodies que se celebrarà els dies 14 i 15 de juny a Igualada organitzarà diverses activitats per conèixer més a fons la proposta culinària de Corea a través de tallers, xerrades i showcookings i donarà a conèixer alguns dels plats estrella com el Bulgogi, el Bibimbap o el Kimchi, que ja formen part de la gastronomia internacional.

Després d'haver dedicat les edicions anteriors a les cuines de Perú, Mèxic i Japó, Vadefoodies fa aquest any un pas més i celebra el seu cinquè aniversari endinsant-se, no només en la gastronomia d'un territori sinó també en el coneixement de les seves tècniques més antigues, segons han explicat els organitzadors. El festival girarà també entorn de la fermentació, una tècnica que s'utilitza des de l'antiguitat per conservar els aliments, fer-los més gustosos, i extreure'n més nutrients. A part del conegut Kimchi (col xinesa fermentada i picant), la cuina coreana compta també amb altres fermentats com el Jeotgal (marisc fermentat i salat) i el doenjang (pasta de soja fermentada). Altres cuines del món també utilitzen fermentats; el Xucrut d'origen alemany o el Te Kombucha ja formen part de la dieta de moltes persones. Magda Carlas, doctora, dietista i crítica gastronòmica explicarà a Vadefoodies els beneficis d'aquests aliments fermentats.

Les novetats del festival Vadefoodies s'han donat a conèixer aquest matí en el transcurs d'un esmorzar coreà al restaurant Koryo de Barcelona, amb la presència de diversos experts en gastronomia i altres persones relacionades amb la cultura coreana.

D'entre les novetats de la cinquena edició del Vadefoodies destaquen les xerrades del xef del restaurant Enigma, Oliver Peña, i de Sergi de Meià, que parlarà d'una tendència que ha estat sempre present a l'interior del país: l'esmorzar de forquilla i ganivet. Meià, gran coneixedor de la cuina tradicional catalana, ha intentat recuperar aquesta tradició i explicarà quines són les receptes que triomfen més.

De fet, l'esmorzar de forquilla i ganivet és el protagonista del concurs Vadefoodies 2019 en el qual hi participen 25 establiments de restauració de la comarca de l'Anoia que competiran entre ells durant uns dies oferint els seus millors esmorzars tradicionals. El veredicte l'emetrà un jurat popular que farà una ruta pels diferents bars i restaurants que concursen els dies previs al Vadefoodies fins a determinar quin és el millor plat d'esmorzar de forquilla i ganivet de la comarca.

Una altra de les activitats destacades és la xerrada del sommelier Josep Pelegrí, que explicarà el perquè de l'exit dels concursos de tast de vins que se celebren al nostre país, i finalment, en l'apartat de la pastisseria, el director de l'Escola de Pastisseria del Gremi de Restauració de Barcelona Olivier Fernàndez, presentarà a Vadefoodies les noves tendències en el món dels gelats.

El vessant més popular del Festival, l'Eat Street, tornarà a omplir de gastronomia i música el pati exterior del Museu de la Pell, un espai on els assistents poden tastar una varietat de propostes gastronòmiques vinculades al festival, així com fer un descans, prendre una copa, o assistir als concerts acompanyats de família i amics.

El Festival Vadefoodies va néixer ara fa cinc anys a Igualada de la mà de l'Associació Cultural i Gastronòmica Vadefoodies amb l'objectiu de crear un espai lúdic i divulgatiu de les tendències gastronòmiques d'arreu del món, i en només cinc anys ja s'ha convertit en un festival consolidat de tendències gastronòmiques a Catalunya. Compta amb el suport de l'Ajuntament d'Igualada i Estrella Damm, i reuneix cada any més de 4.000 visitants. Enguany se celebrarà els dies 14 i 15 de juny al seu emplaçament original: al Museu de la Pell d'Igualada i Comarcal de l'Anoia.