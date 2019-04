Mor l'exgerent del Consorci Sanitari de l'Anoia Carles Gausachs Nacher

L'exgerent dels hospitals de la Creu Roja de L'Hospitalet (1995-1997), de l'Hospital del Mar i de l'Hospital de l'Esperança (1998-2001) i del Consorci Sanitari de l'Anoia (2001-2008), Carles Gausachs Nacher, ha mort aquest dimecres, segons ha informat el president del Consorci Sanitari de l'Anoia, Javier Niño.

Gausachs, que actualment exercia com a responsable de relacions institucionals de l'ONG Pro Activa Open Arms, residia a Badalona (Barcelonès), al tanatori de la qual s'oficiarà el funeral divendres que ve, 26 d'abril, a les dotze del migdia, encara que la capella ardent s'obrirà demà a la tarda al mateix tanatori.

Niño ha destacat que Gausachs "va ser una persona clau en diversos processos de creixement de diferents entitats de salut d'Anoia" i de fora de la comarca, i ha subratllat: "Tots els qui vam tenir la sort de poder compartir la seva faceta personal i professional, l'enyorarem".

Carles Gausachs també va ser gerent d'Igualada en Acció entre el 2008 i el 2012, director general de l'empresa d'il·luminació BJC entre el 1991 i el 1994, director de projectes d'Iniciatives entre el 1986 i el 1990, i gerent d'Obres Instal·lacions i Subministraments de l'Institut Nacional de la Salut del Ministeri de Sanitat i Consum entre el 1982 i el 1986.

Gausachs, que va iniciar la seva carrera professional com a cap d'Estudis i Projectes i adjunt al Director General Mercabarna, entre el 1974 i el 1982, era llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona i màster en Alta Direcció d'Empreses per l'IESE Business School-Universitat de Navarra.