Olesa crearà un mapa del soroll nocturn al carrer dissabte vinent

Olesa de Montserrat commemora la Setmana Sense Soroll, que se celebra arreu de Catalunya del 22 al 28 d'abril i promou iniciatives en el marc de la prevenció de la contaminació acústica. Una de les activitats destacades organitzades pel departament de Medi Ambient és una caminada urbana que, aquest proper dissabte 27 d'abril, tindrà com a objectiu dibuixar un mapa sonor del municipi, tot mesurant els decibels de diversos espais. És el tercer any que Olesa organitza actes per aquesta setmana.

Sota el lema «Silenciem el soroll!», la 3a Setmana Sense Soroll d'Olesa de Montserrat «té com a objectiu posar en valor totes les actuacions i accions que permeten millorar la qualitat acústica del nostre entorn, amb la col·laboració de tots els agents implicats», segons han explicat fonts de l'Ajuntament olesà. Aquests actes es fan en col·laboració entre les administracions, la ciutadania, els centres escolars i empreses del municipi.

En aquesta ocasió, l'Ajuntament d'Olesa, a través del departament de Medi Ambient, ha decidit adherir-se a aquesta campanya impulsada per la Generalitat de Catalunya amb l'objectiu de conscienciar la ciutadania sobre l'impacte ambiental que genera la contaminació acústica –especialment en l'àmbit urbà–, els seus efectes i les seves possibles solucions, a més de fer veure que la ciutadania és part del problema i també part de la solució.

D'aquesta manera, la campa-nya pretén fer reflexionar els ciutadans olesans sobre com afecta la salut de les persones la contaminació acústica. Amb aquest objectiu, l'acció que du a terme el departament de Medi Ambient es farà un dia i en unes hores en què el soroll generat per locals i veïns pot ser molest. Aquesta marxa del silenci de dissabte al vespre-nit farà un recorregut pel nucli urbà del municipi.

La voluntat dels impulsors de la idea és poder tenir un mapa sonor del municipi gràcies a la tecnologia de telèfons mòbils i d'un sonòmetre professional.