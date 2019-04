Mor Magí Puig, un històric blanquer i activista cultural de la capital de l'Anoia

Magí Puig i Gubern, històric blanquer i activista cultural, va morir ahir a l'edat de 86 anys. De família adobera, destacat membre del Centre d'Estudis Comarcals d'Igualada (CECI) i ànima, durant molts anys, de l'Aula d'Extensió Universitària per a la Gent Gran de l'Anoia (AUGA), va destacar també com un dels impulsors del Museu de la Pell d'Igualada i Comarcal de l'Anoia i de l'antiga Escola d'Adoberia de la plaça del Rei.

En reconeixement a la seva trajectòria i el seu compromís, l'Ajuntament li va concedir el Premi d'Honor Ciutat d'Igualada l'any 2017, ex aequo amb el cistellaire i divulgador Jaume Farrés. El reconeixement de la ciutat era per la seva llarga trajectòria a favor de la cultura, però particularment, també, com a membre de l'Aula d'Extensió Universitària (AUGA), del Centre d'Estudis Comarcals d'Igualada i també del gremi de blanquers. D'AUGA en va ser un dels fundadors ara fa 25 anys.

En el marc de les seves col·laboracions al CECI amb la Miscellanea Aqualatensia destaquen les peces Antics sistemes artesans d'adobar pells per a sola (1990), El CECI: creador i gestor dels museus d'Igualada (1995), Pròleg. Les arrels de la identitat del CECI (1998) i El Rec d'Igualada (2006).

El consistori igualadí va emetre ahir una nota de condol en la qual «lamenta la pèrdua d'una persona de gran pes en la història recent de la ciutat», que l'alcalde Marc Castells va definir com «un igualadí que s'estimava profundament la seva ciutat, que va impulsar iniciatives cabdals per entendre com és avui Igualada i que va dur a terme una ingent tasca d'investigació».