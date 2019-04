Arrestat un conductor igualadí novell que va sextuplicar la taxa d'alcohol permesa

Un conductor d'Igualada de 27 anys ha estat denunciat després de sextuplicar la taxa d'alcohol permesa. L'home, que va donar 1,01 mg/l, era novell i no podia superar els 0.15 mg/l. Va ser sotmès a la prova pels Mossos després de patir un accident. Els fets van tenir lloc dilluns a la carretera C-244, a l'alçada del punt quilomètric 4.5, a la travessera de la Pobla de Claramunt. El vehicle que conduïa va perdre el control i va col·lidir amb una pilona de ferro. Quan els mossos van arribar al lloc van comprovar que el conductor estava il·lès. Van observar, però, que mostrava clars símptomes de trobar-se sota la influència de les begudes alcohòliques, pel que va ser sotmès a la prova.. Després de donar positiu, va ser arrestat per un delicte contra la seguretat viària per conduir sota els efectes de l'alcohol.