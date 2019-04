La fira d'aeronàutica Aerosport posarà en relleu la tasca dels serveis d'emergències

"Els herois del cel". Així ha definit el tinent d'alcalde de l'Ajuntament d'Igualada, Jordi Pont, la tasca que fan els helicòpters del SEM, Bombers, Salvament Marítim i Mossos. La 27ena edició de la fira d'aeronàutica Aerosport voldrà posar en relleu la seva feina, de manera que les dotacions aèries dels diferents serveis d'emergència tindran un espai al certamen. "Operen en situacions complicades, normalment per accidents o imprudències", ha recordat el regidor, tot afegint que el certamen busca enguany també servir per "conscienciar" sobre que cal extremar la prudència en el medi natural. L'aerosport se celebrarà els propers 4 i 5 de maig a l'Aeròdrom Igualada-Òdena.

El leitmotiv d'aquesta edició, ha explicat Joan Domènech, president de Fira d'Igualada, serà 'Aeronaus que salven vides'. Així, tant dissabte com diumenge, al certamen s'exhibiran helicòpters del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM), del cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya, de Salvament Marítim i dels Mossos d'Esquadra. També hi seran alguns pilots que explicaran als assistents la seva experiència.



Les grans novetats

L'altre gran novetat de l'edició és que hi haurà dos festivals aeris. A banda del tradicional de diumenge, se'n farà un dissabte a la tarda. Estaran dirigits pel prestigiós pilot Àlex Balcells i hi participaran pilots de la talla de Castor Fantoba, pilot navarrès d'acrobàcia que ha aconseguit més de quaranta medalles al llarg de la trajectòria esportiva.

En paral·lel, motivat pel paper que estan guanyant els drons, ha justificat Domènech, la fira també comptarà amb una zona específica destinada a aquests aparells on es faran demostracions de vol i curses.



200 aparells

La fira d'enguany comptarà amb més de 200 aparells de vol i trenta empreses del món del vol a motor, ultralleugers, vol a vela, motovelers, acrobàcia, paramotor, helicòpters, construcció amateur, complements i accessoris aeronàutics, escoles de pilots, aeroclubs i mercat d'ocasió. A més, també es faran conferències tècniques adreçades als professionals.

A banda de l'activitat pròpiament aeronàutica, també hi haurà activitats infantils, serà possible realitzar batejos de vol, i música en viu.



A l'espera del pla director

La tinent d'alcalde d'Òdena, Sandra Fernández, que ha subratllat que el certamen està "més que consolidat", ha volgut deixar clar que la instal·lació està encallada. "Tenim empreses que es volen establir o ampliar l'activitat i no els hi podem donar llum verda perquè ens falta un pla director", ha recordat. El document, que fa prop d'una dècada que està encallat, hauria de "servir per saber què es pot fer i que no", ha insistit, tot fent una crida a la Generalitat a què el "desencalli" i permeti donar "un impuls econòmic" al territori.