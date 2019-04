Fundació La Pedrera es compromet a fer reformes i millores a Puigventós

La Fundació Catalunya La Pedrera invertirà en la restauració del mas Puigventós, punt de trobada de molts olesans. La Fundació La Pedrera, propietària de la finca, assumirà la inversió de la restauració de l'espai, que busca garantir la seguretat en un indret molt visitat i també protegir el seu valor patrimonial i paisatgístic, alhora que potenciar l'ús turístic de la zona.

L'Ajuntament d'Olesa de Montserrat i la Fundació Catalunya La Pedrera van signar dimecres un conveni de col·laboració per impulsar la protecció i recuperació de l'espai natural del Puigventós, que van fer públic ahir. El conveni preveu fer una inversió de restauració del mas del Puigventós que permetrà aturar la degradació de l'espai i, alhora, fer que sigui un lloc visitable. La inversió, a càrrec de la Fundació Catalunya La Pedrera, serà d'uns 100.000 euros.

L'espai natural del Puigventós pertany a la Fundació Catalunya La Pedrera des de l'any 2000, quan l'entitat va adquirir les 193 hectàrees de la finca, a cavall entre els termes d'Olesa i Vacarisses, i inclosa al Pla d'Espais d'Interès Natural i a la Xarxa Natura 2000. L'objectiu del conveni signat aquest dimecres és establir el marc de col·laboració entre La Fundació i l'Ajuntament per a la gestió de la part que pertany al terme municipal d'Olesa de Montserrat de la finca de Puigventós, que té un elevat ús públic, en especial el sector del Pla del Fideuer i el seu entorn més proper.

De fet, en els darrers anys, segons fonts de l'Ajuntament, el nombre de visites anuals s'ha situat al voltant de les 40.000. En dies feiners les visites sobretot són de persones provinents d'Olesa de Montserrat, que aprofiten l'espai per fer-hi activitat física o simplement com a zona d'esbarjo. En caps de setmana, l'activitat recreativa de la població local s'incrementa, i cal sumar-hi altres activitats lúdiques i esportives organitzades, com ara aplecs, caminades, travesses o curses a peu i en bicicleta, entre d'altres.

L'Ajuntament d'Olesa de Montserrat participa en la gestió de la finca amb tasques d'adequació de camins i corriols, i desbrossades de marges de pistes.

Ara la col·laboració ha fet un pas més amb l'acord per a la rehabilitació del mas Puigventós. Es tracta d'una construcció en runes i que, en no estar ben consolidades, poden comportar un risc per a la seguretat de les persones que hi passin per la vora.