El jove dissenyador igualadí Xavier Grados s'endú el concurs Barcelona Fashion i Rec.0

El jove dissenyador igualadí Xavi Grados ha estat el guanyador de la tercera edició del concurs Barcelona Fashion / Rec.0, una iniciativa conjunta que impulsen el certamen de moda de la Generalitat de Catalunya i el festival amb l'objectiu de donar suport i visibilitat als joves talents del sector de la moda a Catalunya.

El guanyador ha estat premiat amb una pop-up Store gratuïta en la propera edició del Rec019, que se celebra del 9 al 12 de maig a Igualada, i un espai de venda a la Pop-ups Gallery de la propera edició el 080 Barcelona Fashion, que tindrà lloc del 25 al 28 de juny al Recinte Modernista de Sant Pau.

El jurat —format per la fundadora i directora d'art de Little Creative Factory, Cristina Fernàndez, la periodista especialitzada en moda de Tendencias.Tv, Francesca Tur, un membre del 080 Barcelona Fashion i un membre de Recstores—, ha valorat el treball de Grados com un disseny que pretén fer bandera de la ciutat que l'ha vist créixer, Igualada, amb una col·lecció que treballa el punt i la pell en les seves peces garantint la millor qualitat del mercat en primeres matèries. Com a resultat, un producte 100% català amb DO igualadí.

Xavi Grados es va graduar al 2014 en disseny de moda a l'Escola Superior de Disseny i Art Llotja de Barcelona i aquell mateix any va ser semifinalista dels premis ModaFAD. Dos anys més tard, a l'estiu de 2016 va desfilar a la passarel·la del 080 Barcelona Fashion.

Com a finalistes, la firma de calçat ecològic Indianes —dels dissenyadors Diana Feliu i Ivan Rojas— ha ocupat el segon lloc, amb una aposta pel calçat dissenyat amb materials naturals i ecològics i fabricat amb criteris ètics i de sostenibilitat ambiental. Així mateix, la marca barcelonina Mirall, fundada per un tàndem format per una dissenyadora de moda i un arquitecte, ha ocupat el tercer lloc d'entre els finalistes.

El lliurament del premi va tenir lloc ahir al vespre a l'espai #Nu02 de Barcelona i va comptar amb la presència del jurat, finalistes i convidats. El certamen, que enguany arriba a la seva quarta edició, es consolida com un esdeveniment cabdal en la promoció dels dissenyadors i marques emergents.