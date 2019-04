La Primavera Gran d'Igualada homenatja el periodista Ferrer Pinyol

Igualada acollirà la celebració de la Primavera Gran 2019 entre els dies 3 i 12 de maig. Aquesta iniciativa l'organitzen l'Ajuntament de la ciutat i l'Associació de Gent Gran, amb el suport de la Diputació de Barcelona i del departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.

La Primavera Gran ha programat un total de disset propostes entre concerts, celebracions, conferències, excursions i activitats esportives, adreçades principalment a la gent gran de la ciutat. El cartell és obra de Josep Sánchez, estudiant de l'Escola Municipal d'Art i Disseny Gaspar Camps «la Gapar». Ha estat la proposta guanyadora del concurs convocat per a l'ocasió per l'Associació de Gent Gran d'Igualada.

La inauguració de la Primavera Gran tindrà lloc el divendres 3 de maig a 2/4 de 5 de la tarda al Casal del passeig Verdaguer. En el decurs de l'acte s'homenatjarà enguany l'escriptor, periodista, actor, director teatral i rapsode, Jaume Ferrer Pinyol, i hi haurà les actuacions musicals del grup de folk de l'Escola Municipal de Música d'Igualada i de la Coral Cors Units. A més, al vestíbul del mateix casal es podrà visitar també l'exposició dels treballs manuals fets als tallers de patchwork, ceràmica i tècniques creatives.

El dissabte 4 de maig, a partir de 2/4 de 12, hi haurà activitats esportives a l'aire lliure al Parc Central, amb paella per dinar per a tots els participants. Es podrà prendre part en activitats com tai-txi, zumba, country, bitlles catalanes i una caminada per l'Anella Verda. L'endemà, diumenge 5 de maig, el grup d'havaneres La Gingueta oferirà un concert al parc del Gasogen de Cal Pasqual, amb posterior degustació de rom cremat, a partir de les 6 de la tarda.

Dilluns dia 6, a 2/4 d'11, les persones grans de les residències i centres de dia d'Igualada coneixeran el Parc Central i podran gaudir d'un concert a càrrec de Mònica Torra. I a la tarda, a partir de 2/4 de 8, a l'Ateneu Cinema (gratuït) es podrà veure el film El exótico Hotel Marigold.