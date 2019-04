Calaf prepara una setmana d'actes dedicats a la gent gran del poble

Calaf dedica una setmana plena d'activitats a la gent gran, que inclouen teatre, exposicions, visites guiades, tallers, concerts i ball. També hi haurà un dinar popular, que és un dels actes que aplega més gent. I seguint el model de la darrera edició hi haurà un segon festival d'Havaneres de Secà.

Entre els grups participants hi ha Les Anxovetes, Clara Bonfill i Els Pescadors de l'Escala, veterà grup que ha recorregut tot el país amb les havaneres més tradicionals.

El diumenge 12 de maig hi haurà la cloenda de la Setmana de la Gent Gran amb una jornada de moltes activitats que començarà a les 11.30 hores amb la missa solemne a l'església parroquial de Sant Jaume. Tot seguit, el Casino de Calaf acollirà el dinar popular (a les 2 del migdia). I finalment, es tancarà la jornada amb el ball amb Joan Vilandeny obert al públic en general i on es presentaran els hereus i pubilles del 2019-20.

La majoria d'activitats són gratuïtes, excepte el teatre, que tindrà un cost de 3 euros per a majors de 65 anys i 6 euros l'acompanyant, i les havaneres, 3 euros i 5 euros, respectivament. El tiquet del dinar serà de 4 euros el beneficiari i 6 l'acompanyant.

Les inscripcions i compra de tiquets es podran fer a l'ajuntament o a l'Esplai de la Gent Gran fins al 3 de maig.

A més, durant aquella setmana hi haurà portes obertes a l'Esplai de la Gent Gran per poder conèixer algunes de les activitats que s'hi fan setmanalment, com informàtica, manualitats, ioga i taitxí.