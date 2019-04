El dissenyador igualadí Xavi Grados s'endú el premi Barcelona Fashion i Rec

El jove dissenyador igualadí Xavi Grados ha estat el guanyador de la tercera edició del concurs Barcelona Fashion/Rec.0, una iniciativa conjunta que impulsen el certamen de moda de la Generalitat de Catalunya i el festival amb l'objectiu de donar suport i visibilitat als joves talents del sector de la moda a Catalunya.

Grados ha estat premiat amb una pop-up store gratuïta en la propera edició del Rec019, que se celebra del 9 al 12 de maig a Igualada, i un espai de venda a la Pop-ups Gallery de la propera edició del 080 Barcelona Fashion (del 25 al 28 de juny a Sant Pau).

El jurat –format per la fundadora i directora d'art de Little Creative Factory, Cristina Fernàndez, la periodista especialitzada en moda de Tendencias.Tv, Francesca Tur, un membre del 080 Barcelona Fashion i un membre de Recstores– va valorar el treball de Grados com un disseny que pretén fer bandera de la ciutat que l'ha vist créixer, Igualada, amb una col·lecció que treballa el punt i la pell en les seves peces i garanteix la millor qualitat del mercat.