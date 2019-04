La Fira Aerosport porta dos festivals aeris a la festa del cel de l'aeròdrom

Amb dos festivals aeris, un el dissabte 5 de maig a les 6 de la tarda i l'altre el diumenge a les 12 del migdia, el 27è Certamen d'Aeronàutica General i Esportiva Aerosport duplica la seva oferta per als amants de les exhibicions aèries. D'una banda, les acrobàcies aèries per al delit del públic estaran signades pel pilot navarrès Castor Fantoba i el català Àlex Balcells, i de l'altra, amb l'edició d'enguany que gira a l'entorn dels diversos serveis d'emergències, es podran veure de prop els helicòpters d'unitats de Salvament Marítim (exposats dissabte de les 11 del matí a les 4 de la tarda), del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM), del cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya i del cos dels Mossos d'Esquadra.

L'edició temàtica pretén oferir a petits i grans l'oportunitat de tenir a tocar els serveis d'emergència, que sovint es veuen en acció per accidents o imprudències, en una situació més còmoda i amable, segons ha detallat Jordi Pont, primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament d'Igualada, i també poder parlar amb «els herois del cel», els pilots especialitzats. Apropar el contacte entre públic i pilots és una activitat que s'ha volgut estendre a la resta de participants nacionals i internacionals amb l'Aeropaella el migdia del dissabte, on el públic podrà compartir taula amb la resta de pilots participants. El president de FiraAnoia, Joan Domènech, ha destacat també que, a més de la zona d'activitats infantils, una altra novetat seran les demostracions de vol i curses de drons, que podran ser pilotats pels assistents. L'actuació Set de Veu tancarà la jornada del dissabte a l'Aero Cill Out.

La zona d'expositors professionals, conferències especialitzades sobre primers auxilis o la tasca dels controladors aeris, els bateigs de vol i les concentracions i exposicions d'avionetes paramotors, ultralleugers i autogirs, atractius clàssics de l'Aerosport, no hi faltaran.

Rafael Galdón, membre de l'organització i col·laborador tècnic de l'Aerosport, ha assenyalat que l'Aeròdrom Igualada-Òdena Barcelona és una «infraestructura pública del transport, amb un gran potencial per créixer», i amb relació a aquest potencial, la primera tinent d'alcalde d'Òdena, Sandra Fernández, ha reclamat millores a l'aeroport per a persones amb mobilitat reduïda, i ha anunciat l'interès d'empreses que voldrien utilitzar l'aeroport que no poden generar activitat a causa de la manca d'un pla director. Fernández ha afegit que hi ha empreses vinculades al sector dels drons que estan interessades a aterrar a l'aeroport Igualada-Òdena per desenvolupar-hi les seves activitats.