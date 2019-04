Santa Margarida de Montbui aprova el primer pla urbanístic del municipi

L'Ajuntament de Montbui ha aprovat abans de tancar el mandat el nou POUM (pla urbanístic) que planeja els creixements i les polítiques en usos del sòl dels propers anys.

L'aprovació inicial del primer POUM de la història de Montbui s'ha dut a terme amb el suport només de l'equip de govern socialista. Veïns amb Veu i el regidor Jordi Bòria (Junts per Montbui) es van abstenir, i Coral Vázquez, en representació del grup municipal d'Iniciativa Per Catalunya-Verds, hi va votar en contra.

Per a l'alcalde, Teo Romero, «el nou POUM de Montbui permetrà que Montbui s'actualitzi amb la normativa vigent en matèria d'urbanisme, i se substitueixin les Normes Subsidiàries de planejament que van ser aprovades l'any 1982, i que encara són vigents». El document ha estat realitzat durant els darrers dos anys per l'empresa LAND Urbanisme i Projectes SLP. Defensa Romero que la previsió de creixement s'ajusta a la realitat, i que on es posa èmfasi és en el concepte de ciutat-parc.

Entre els grans projectes de comunicació de Montbui destaca la possibilitat d'un quart pont d'accés amb Igualada per un vial paral·lel al carrer de la Mercè. També es preveu la variant de la C-37 al Nucli Antic.

Ara començarà el període d'al·legacions, que ja haurà de resoldre el nou Ajuntament que es formi a partir de les properes eleccions municipals. El document ara es troba en exposició pública.