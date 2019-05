El Síndic retreu a l'alcalde de la Pobla que convoca plens fora de la normativa

El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, ha atès la queixa del regidor d'ERC de la Pobla de Claramunt, Albert Duran, en la qual reclamava que l'alcalde no convoqués plens urgents extraordinàries per a la gestió ordinària, i que si es feia, es donés l'oportunitat a l'oposició d'estar informat amb els temps normatius. El 4 de desembre del 2018, Albert Duran, regidor d'ERC a l'Ajuntament de la Pobla de Claramunt, va presentar la queixa al Síndic.

El 17 d'abril, el Síndic va emetre una resolució en què suggeria «a l'Ajuntament de la Pobla de Claramunt que tingui en compte les consideracions i recomanacions contingudes a la resolució» i que «adopti mesures per garantir el respecte del règim de celebració de sessions plenàries ajustades a la normativa vigent, amb el benentès que les sessions extraordinàries d'urgència només poden ser convocades amb caràcter excepcional i només en els casos que la urgència estigui degudament motivada des de l'acte de la convocatòria».

El regidor republicà considera un «abús de l'alcalde convocar un ple extraordinari urgent, evitant els terminis legals establers per garantir el dret d'estudi de les propostes per part de tots els regidors, entenent que aquest procediment es excepcional i no ha de ser utilitzat per aprovar procediments de funcionament ordinaris com modificacions del pressupost municipal». Aquesta queixa va ser tractada pel Síndic, que va informar el 4 de febrer d'aquest any que per part de l'Ajuntament no s'havia rebut ni l'informe ni la documentació en els terminis legals establers i que procedien a un requeriment urgent, tot recordant-li el deure de facilitar la informació.

Aquest no es el primer cas, segons ERC, «en què el Síndic de Greuges emet una resolució on alerta l'Ajuntament i el seu alcalde de les males pràctiques i la indefensió que exerceix sobre els regidors a l'oposició», segons el regidor Albert Duran.

El mes d'abril del 2018 es va emetre una altra resolució on el Síndic responia a la queixa «de canvis continuats i arbitraris de les dates dels plens ordinaris que estan fixats per decret d'alcaldia». En aquesta resolució el Síndic deia «la periodicitat mínima establerta legalment per als plens ordinaris permet formular una agenda de treball i garanteix així la preparació dels grups municipals que han d'exercir la funció de control de l'acció de govern». Per a ERC, el compliment d'aquesta garantia, doncs, és el que permet als grups municipals disposar de la seguretat jurídica necessària per exercir la seva funció de participació en els assumptes públics locals. Aquesta resolució anava acompanyada per la informació del pagament dels endarreriments de més de 8 mesos de les compensacions per assistència als plens i reunions oficials dels regidors a l'oposició.

Aquestes resolucions del Síndic sempre han donat la raó al regidor d'ERC i han demostrat «el menyspreu i vulneració constants dels drets dels regidors per part de l'alcalde Santi Broch».