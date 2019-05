La 27a edició de l'Aerosport atreu un miler de persones

Prop d'un miler de persones han visitat durant el matí del dissabte el festival d'aeronàutica esportiva Aerosport a l'aeròdrom Igualada - Òdena, certamen que enguany s'allargarà fins diumenge al migdia, on s'hi ha programat un segon festival aeri d'acrobàcies. El públic assistent ha pogut veure de prop els aterratges dels helicòpters dels Serveis d'Emergències de la Generalitat de Catalunya (SEM), els Mossos d'Esquadra i de Salvament Marítim, veure les aeronaus per dins, fer-se selfies amb els "herois del cel" i parlar amb els pilots i membres de cada servei. Els avions de Vigilància i Atac (AVA) dels Bombers de la Generalitat de Catalunya estaven exposats a l'altre extrem i tan sols es podien veure per fora. Com en altres edicions el Grup de Rescat de Muntanya acompanyava als pilots d'aquest darrer cos. Al llarg de la pista s'hi exposaven desenes d'aeronaus esportives, avionetes i ultralleugers que a ritme d'un quart d'hora entre sortida i sortida es preparaven per prendre pista i enlairar-se.

Si bé el cos de bombers ja estava més acostumat a la participació en aquest tipus de certamens, no ho era per la dotació de Mossos d'Esquadra, ja que després d'aterrar han comunicat que portaven actiu tot el sistema de vigilància -antenes, sensors, càmera i cablejat-, motiu pel qual han demanat acordonar una zona de seguretat per a l'helicòpter. El darrer cos en aterrar ha estat Salvament Marítim, perquè a l'hora prevista es trobaven de servei, patrullant a alta mar. Ferran Beltran, cap del Parc de Bombers d'Igualada ha celebrat la presència dels cossos d'emergències, per posar sobre la taula «el paper sobre la prevenció i la seguretat que fan», alhora que ha celebrat «les xerrades d'aquest any, centrades en explicar les intervencions dels serveis d'emergència».

Carme Riera, regidora d'Acció Social de l'Ajuntament d'Igualada ha dit que ha estat un acte de generositat i reconeixement necessari que les forces de seguretat i cossos d'emergències centrin l'edició d'aquest any, perquè «on el temps és or, els "herois del cel" poden fer que l'atenció sigui el més ràpida possible i encara que a vegades sigui per imprudències, ells i elles estan obligats a jugar-se la vida pels altres».

EL plat fort de dissabte a la tarda i diumenge al matí seran les acrobàcies del navarrès Castor Fantoba i l'igualadí Àlex Balcells. La nota discordant del matí ha estat l'excés de vent, que ha impossibilitat alçar la xarxa que limitava l'espai aeri per als vols i exhibicions de drons.