Mor la conductora d'un turisme en un accident de circulació a Piera

La conductora d'un turisme va morir ahir a la tarda a Piera en una col·lisió entre el turisme que conduïa i un camió. Per causes que ahir a la nit encara s'estaven investigant, els dos vehicles van xocar en el punt quilomètric 12 de la car-retera B-224, molt a prop de la urbanització de Can Bonastre, segons informaven ahir els Bombers de la Generalitat. El conductor del camió va resultar il·lès, segons informava el Servei Català de Trànsit (SCT).

Els cossos d'emergències van rebre l'avís a les 18.43 h i es van activar quatre patrulles del cos dels Mossos d'Esquadra, tres dotacions dels Bombers de la Generalitat i dues ambulàncies del SEM (Sistema d'Emergències Mèdiques). Quant a l'afectació viària, Trànsit va tallar la circulació de la carretera en els dos sentits de la marxa.

Ahir a la nit el SCT encara no havia fet pública l'edat de la víctima ni el veïnatge. L'accident va tenir lloc a la B-224, una carretera per on circulen cada dia molts vehicles i on periòdicament tenen lloc accidents. De fet, és una de les vies més transitades del Baix Llobregat Nord i del sud de l'Anoia i hi passen més de 18.000 vehicles diàriament, i a l'entorn de Martorell ja en són 25.000. Precisament, per evitar accidents i tenint en compte l'alta densitat de cotxes en aquesta carretera, la Generalitat va anunciar fa dos mesos un projecte de millora de la via. I és que actualment la B-224 passa per l'interior de poblacions de l'Anoia i el Baix Llobregat Nord. El gener passat va haver un altre accident amb dos ferits.