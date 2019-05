Roben una làpida discoïdal del cementiri de La Tossa

El conjunt monumental de La Tossa ha aparegut aquest matí sense una de les làpides discoïdals del cementiri. La peça l'ha trobat a faltar l'historiador Daniel Gonzàlez, director d'Anoia Patrimoni, qui ho ha alertat a la xarxa social de Twitter. A falta de concretar més dades, la làpida romànica pot haver desaparegut en el transcurs dels darrers set dies.





Comencem malament el dia. El #CastelldeMontbui ha patit, recentment, l'espoli d'una de les làpides discoïdals altmedievals que es conserven a l'antic cementiri. pic.twitter.com/1RY7D5dLmN — Anoia Patrimoni (@anoiapatrimoni) 5 de mayo de 2019

En declaracions aGonzàlez ha dit que «són peces originals dels segles X-XII per tipologia, no tenen valor venial però sí patrimonial i actualment es troben sota protecció legal, però no física». Segons l'historiador, es tracta d'La làpida es trobava situada a la part baixa de les escales que condueixen a l'entrada de l'