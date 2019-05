Retornen els violins i violoncels robats en una escola de l'Anoia

Per sorpresa, aquest dilluns al matí han aparegut els 18 violins i els 4 violoncels que algú va robar la setmana passada a l'Aula Orquestra, una entitat de Santa Margarida de Monbtui sense ànim de lucre i dedicada a l'ensenyament musical. La crida feta des de la pròpia entitat per recuperar-los es va fer virar en aparèixer als mitjans de comunicació d'arreu.

Segons un comunicat emès per l'Ajuntament d'aquest municipi anoienc, els instruments han estat trobats al pati de la Llar d'infants Santa Anna, i es desconeix qui els hi ha deixat. Els Mossos d'Esquadra i la Policia Local de Montbui estan investigant els fets i s'intenta esbrinar qui hi ha darrere del robatori.

El consistori es congratula del retorn dels violins i dels violoncels i considera que "l'onada de solidaritat ciutadana que ha generat la notícia, probablement hagi portat al penediment dels responsables del robatori".

El projecte pedagògic d'Aula Orquestra va néixer el 2013 amb l'objectiu d'apropar la música als nens, i actualment fan classe al segon curs de primària de les escoles de Montbui. Els instrument robats són els que guardaven l'escola García Lorca. «Només van deixar un violí i un violoncel. No sabem per què no s'ho van endur tot», va explicar la setmana passada a Regió7 David Andujar, un dels docents responsables del projecte. De fet, els lladres, que van accedir al centre la nit del dilluns al dimarts, no només es van endur instruments musicals, sinó també ordinador.