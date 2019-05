Roben una làpida romànica d'entorn del segle XII a la Tossa de Santa Margarida de Montbui

El conjunt monumental de la Tossa ha aparegut aquest matí sense una de les làpides discoïdals del cementiri. La peça l'ha trobat a faltar l'historiador Daniel Gonzàlez, director d'Anoia Patrimoni, qui ho ha explicat a la xarxa social de Twitter. A falta de concretar més dades, la làpida romànica pot haver desaparegut en el transcurs dels darrers set dies.

En declaracions a Regió7, Gonzàlez ha dit que «aquestes creus són peces originals dels segles X-XII per tipologia, no tenen valor material però sí patrimonial i actualment es troben sota protecció legal, però no física».

Segons l'historiador, es tracta d'una de les peces monolítiques més antigues que es conservaven del conjunt.

La làpida, que mostra una creu en relleu, es trobava situada a la part baixa de les escales que condueixen a l'entrada de l'església de Santa Maria de Gràcia.