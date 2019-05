JxIgualada presenta una proposta de futur per al complex del Molí Nou

Presentació del futur que preveu Junts per Igualada per al complex esportiu del Molí Nou

Junts per Igualada presenta un projecte de rehabilitació de l'edifici del complex esportiu del Molí Nou. La proposta consisteix en un edifici pensat per a activitats juvenils i festives de gran format al costat del tram de Via Blava que resseguirà el riu Anoia.

El projecte beu de dues fonts. D'una banda, la ubicació: els ter-renys del Molí Nou s'uniran per una passarel·la amb una zona d'oci i lleure que es construirà al el municipi veí de Santa Margarida de Montbui. Els dos espais, el d'Igualada i el de Santa Margarida, acolliran el pas de la Via Blava resseguint el riu Anoia. La passarel·la ja ha estat aprovada per la Mancomunitat de la Conca d'Òdena (MICOD), segons l'alcalde d'Igualada, Marc Castells. El cap de llista de Junts per Igualada també ha explicat que des de la Diputació de Barcelona s'estan duent a terme les expropiacions per crear la Via Blava que passarà per la zona.

D'altra banda, per oferir un espai de gran format al jovent: el Molí Jove vol canalitzar les activitats que l'equip de govern considera que no tenen lloc en un edifici modernista com L'Escorxador, demanat per associacions i altres forces polítiques.

En la presentació que va fer ahir, l'alcalde va estar acompanyat de la tinent d'alcalde Carme Riera, el regidor de Cultura, Pere Camps, i dues de les noves cares de la candidatura, la professora Marisa Vila i la basquetbolista i advocada penalista Carlota Carner.

Vila va parlar de futures accions de govern per part de la candidatura, com potenciar l'escola d'adults, el model de ciutat Escola 21, estimular les vocacions científico-tecnològiques, també en femení, i celebrar el Dia de la Ciutat Educadora amb una jornada d'activitats entre estudians i famílies.

Carner va recordar la creació de la residència d'estudiants, l' skate park al costat del Parc Central i el bike park a les Comes; la voluntat de fer més pisos de protecció oficial, promoure programes d'orientació professional per a joves i dinamitzar els i les joves entre 16 i 25 anys que no estudien i no troben feina. Amb la proposta d'aquest nou espai i el projecte de Cal Badia que s'acabarà en breu, els dos extrems de la ciutat s'equipen amb espais de gran format destinats a les activitats juvenils.