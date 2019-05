El Rec.0 d'Igualada inaugura l'edició més gran de la història

Les botigues efímeres del Rec.0 han obert aquest dimecres a les deu del matí, però molt abans ja hi havia cues de gent esperant per accedir a l'interior. El secret del Rec.0, a banda de grans marques a preus més assequibles, és, per sobre de tot, el seu escenari: el barri del Rec d'Igualada, on aquests dies el treball de les adoberies conviu amb un batibull de visitants.

El Rec.0 ha aconseguit canviar la fisonomia d'aquest barri igualadí, hereu de l'activitat tèxtil i industrial de la ciutat, però també representa una gran plataforma per a joves dissenyadors catalans. És el cas del Xavi Grados, guanyador del concurs Rec.0/080, per a qui el festival és una "finestra oberta al món" per ensenyar la seva feina i el seu món creatiu. Amb un centenar de marques i 65 espais industrials, la 20a edició del festival és la més gran de la història.

Moda, cultura, gastronomia i patrimoni. Aquests són els pilars de la 20a edició del festival Rec.0 que, fins dissabte al vespre, acollirà un centenar de marques repartides per cinc grans zones del barri del Rec d'Igualada. Una de les organitzadores de l'esdeveniment, Marina Iglesias, ha explicat a l'ACN que en aquesta edició s'han recuperat 65 fàbriques antigues per reconvertir-les en botigues efímeres i ha celebrat que, enguany, s'hagin incorporat noves grans marques.

El Rec.0 però, també té un espai per a joves dissenyadors per als qui, participar al festival, representa una gran oportunitat. És el cas de la Vanessa Vila, dissenyadora i propietària de la botiga Micuxú de Solsona, que aquest és el segon cop que participa al Rec. "Per nosaltres és una gran finestra. Aquí ens podem donar a conèixer a molta gent", ha explicat.

També és el cas del jove dissenyador igualadí, Xavier Grados, guanyador del concurs Rec.0/080, que gràcies al Rec, ha pogut mostrar el seu món creatiu i de treball, especialment, amb la pell i el punt.



Un festival de música



Com en les anteriors edicions, el festival compta també amb una oferta cultural paral·lela amb més d'una vintena d'activitats culturals gratuïtes, com concerts, presentacions de llibres, recitals de poesia, dansa i tallers infantils que es duran a terme en els diversos escenaris i espais del circuit.



La plataforma Airbnb també al REC.0



Com a novetat, aquesta edició incorpora també l'assessorament de professionals a les compres. A través de la plataforma Airbnb, es podran reservar experiències liderades per experts 'personal shoppers' que orientin els visitants sobre quina botiga es pot comprar, què li queda bé o com s'ha de portar.

La 20a edició del Rec és la més gran de la història. La pròxima servirà per celebrar els 10 anys d'un festival que converteix el barri del Rec d'Igualada en un gran aparador de moda.