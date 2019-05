El Rec Stores obre portes amb més marques que mai

La vintena edició de les Pop-Up Stores d'Igualada va arrencar ahir al matí amb 65 stores, més de 100 marques i l'aposta per les marques emergents en el marc del Pop up Day que s'hi poden trobar durant un sol dia. Les previsions per part de l'organització són de 110.000 visitants al llarg dels quatre dies de festival. Esperen incrementar el volum de visitants vinguts de Barcelona i de la resta del territori català, un volum que a les edicions passades s'ha mantingut al voltant del 80% del total de visitants.

En aquesta edició el festival de moda de les botigues efímeres ha aconseguit portar marques ubicades a la comarca que fins ara no havien tingut un espai al barri adober, com ara l'empresa de sabatilles esportives i de moda Munich. També hi hagut un esforç per captar noves marques d'àmbit internacional, com Converse i Ash, que s'hi estrenen. També, per primer any al Rec.0 s'hi pot trobar una pop-up store del FC Barcelona. Cristina Domènech, organitzadora del Rec.0, comentava ahir que les novetats d'aquesta edició també s'han traduït en una proposta musical diferent, amb espai per a grups emergents i estils més urbans, com Kids from Mars, Donallop, Samxsen o Lauren Nine.

Josep Abril, dissenyador de moda i amb pop-up store al Rec.0, ha recordat les sinergies creades amb les dissenyadores i amigues Txell Miras i Miriam Ponsa, amb les quals es va conèixer en una de les edicions i amb qui ha acabat obrint iniciatives a Barcelona i a París. Abril ha destacat del Rec.0 que la iniciativa «té un aspecte comercial, sí, però te n'emportes una esperiència estètica, una relació directa amb el client».

I una «experiència estètica» és el que des dels inicis ha volgut crear l'equip artístic que hi ha dar-rere el Rec.0 Experimental Stores. Per a Ramon Enrich, pintor, dissenyador i director artístic del Rec.0, el leitmotiv de la seva feina és intentar fer les coses una mica diferents. Segons ha comentat, en aquests 10 anys «hem aconseguit crear comunitat, intentem que els recursos expressius siguin un senyal d'identitat».

Enrich ha posat en valor el disseny gràfic principal d'aquesta vintena edició, el cartell creat per David Carson, «el dissenyador més influent del segle XX» i la manera de treballar de l'artista americà, de la qual ha assenyalat que «quan crea fa un enamorament, no busca donar a entendre, busca que t'hi interessis. El text acaba sent la imatge».

RecStores també ha celebrat l'aposta feta pels germans Andrés amb la creació de l'hotel Somiatruites, l'increment de producció de les fàbriques adoberes, i ha anunciat que una empresa de comunicació s'instal·larà aviat al barri de les adoberies. I és que per a Domènech «vam néixer no com a vocació d'existir i cap de nosaltres provenia de la moda. Amb la mateixa llibertat que vam néixer, tenim la de morir».

Segons han dit, si hi ha menys espai per ubicar marques de moda és també perquè el barri s'està recuperant, i aquesta era una de les finalitats essencials del Rec en el moment de néixer.

Domènech també ha fet referència a la ubicació al centre de Catalunya: «Com a ciutat de la segona corona de Barcelona, tenim l'oportunitat d'oferir-nos. El Rec.0 és un motor més d'aquesta atracció.