La UGT denuncia «deixadesa» de la DGAIA en els recursos del CREI d'Esparraguera

El sindicat UGT ha denunciat públicament aquest dimecres que la DGAIA (Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència) està mostrant "deixadesa" a l'hora de destinar recursos al CREI Can Rubió d'Esparraguera (Baix Llobregat), on viuen 20 adolescents amb problemes conductuals greus. La UGT assegura que aquest Centre Residencial d'Educació Intensiva acumula problemes de convivència des del juliol, quan s'han anat repetint incidents que han provocat una "sensació d'inseguretat absoluta", i reclama que es destinin de forma fixe dos agents de seguretat durant les 24 hores -habitualment un sol vigilant s'ocupa d'aquestes tasques-. Des de la DGAIA asseguren que estan treballant en un nou contracte per augmentar el nombre d'agents.

Segons la UGT, un agent de seguretat i els "tres o quatre" educadors que treballen a cada torn són insuficients per afrontar els "nombrosos" aldarulls que hi ha cada setmana. El responsable sindical d'UGT als centres de la DGAIA, Pedro González assegura que hi ha hagut situacions greus, amb llançaments de pedres a furgonetes, intents d'agressió amb navalles o també intents de suïcidi. Totes aquestes situacions han requerit fer contencions físiques que desgasten els treballadors i fan augmentar la sensació d'inseguretat, recalca González.

En aquest sentit, el representant sindical assegura que aquest estiu va haver un "40% de la plantilla" que va demanar la baixa laboral per estrès, mentre hi ha hagut nombrosos suplents que han refusat ocupar les vacants per l'ambient que hi ha a Can Rubió. González insisteix que tenir més agents de seguretat permetria afrontar amb garanties els diversos aldarulls, mentre també reclama un augment de la plantilla d'educadors.

"La direcció general de la DGAIA es va comprometre a augmentar els recursos, i així ens ho han repetit vàries vegades a les meses de negociació, però la solució no arriba", explica González, que lamenta que "uns nois que haurien d'estar protegits, es troben atemorits, mentre els treballadors pateixen per la seva integritat física".



La DGAIA treballa en ampliar la seguretat



Al seu torn, després de la denúncia pública de la UGT, la DGIA ha assegurat que "està tramitant un nou contracte per incrementar la cobertura del personal de seguretat". La Generalitat recorda que Can Rubió era un CRAE terapèutic que es va convertir en CREI l'any passat, moment en què es va treballar amb la plantilla un període d'adaptació i formació, alhora que es va mantenir una ràtio elevada de professionals. Segons la DGAIA, Can Rubió és un dels centres amb la proporció més alta d'educadors per residents.

"Es va tenir especial cura per no saturar el recurs i garantir una atenció personalitzada als joves en el moment de l'arribada al centre, així com una adaptació progressiva de l'equip professional", assenyala la Generalitat en un comunicat. D'altra banda, apunta que l'octubre de 2018 es va aprovar el protocol de prevenció i actuació davant les situacions de violència als centres de protecció a la infància i la adolescència, amb una normativa específica, un circuit de procediments a seguir i un règim de sancions, "els quals s'han acomplert degudament".

Segons les dades de la DGAIA, en aquest centre no es produeixen més incidents que en d'altres recursos d'aquestes característiques. La Generalitat recorda que l'ingrés en un CREI l'ha d'autoritzar un jutge i que aquest supervisa el cas mentre el jove roman al centre. Alhora, remarca que, quan es produeix un incident, el personal tècnic de la DGAIA en fa el seguiment amb el centre, així com un seguiment individualitzat del menor i la seva evolució.

Finalment, el Departament de Treball, Afers Socials i Família lamenta que les dues darreres reunions del comitè de seguretat i salut, on es fa seguiment d'aquest i altres temes del dia a dia del CREI Can Rubió, es van haver d'anul—lar per manca de quòrum dels treballadors.