Olesa oferirà formació dual als joves a l'institut Blanxart

L'Ajuntament d'Olesa de Montserrat ha signat un conveni amb l'institut Daniel Blanxart per impulsar la formació dual que ofereix el centre de secundària en alguns dels cursos formatius de grau mitjà i grau superior que imparteix. El consistori s'ha compromès a promoure els beneficis de la formació dual entre les empreses locals mitjançant la feina de prospecció que fa el departament de Promoció Econòmica, i alhora, a esdevenir centre de treball per tal d'acollir estudiants, mitjançant un contracte de formació o beca-estudi.

El període de preinscripció per als cicles formatius de grau mitjà, així com per a batxillerat, va del 14 al 21 de maig. Per als cicles formatius de grau superior serà del 29 de maig al 5 de juny, mentre que per als programes de formació i inserció és del 13 al 24 de maig.

La formació dual és una modalitat de formació professional en què la persona que cursa els estudis esdevé alhora aprenenta i treballadora, mitjançant un important nombre d'hores de pràctiques en empreses. Segons ha destacat el cap del servei de Promoció Econòmica d'Olesa, Vicenç Tur, la formació dual «permet adequar molt millor la formació a les necessitats de les empreses» i per aquesta raó l'Ajuntament d'Olesa ha volgut fer una aposta per aquesta modalitat d'estudis establint un conveni amb l'institut Daniel Blanxart, que és model de qualitat a la zona quant a cicles formatius. Amb el conveni, a la vegada que l'Ajuntament aposta per promocionar la formació dual entre les empreses d'Olesa, també esdevé centre de treball per acollir alumnat en pràctiques.

Segons ha detallat Vicenç Tur, hi ha diferents perfils formatius que s'ajusten, en aquest cas, a les necessitats de l'Ajuntament d'Olesa, com poden ser els estudis de Gestió Administrativa o el d'Atenció a les Persones en situació de dependència. Les persones que opten per fer aquests estudis en el sistema dual fan estades de 1.000 hores en empreses, i per tant, ha remarcat Tur, «aquest sistema d'estudis també suposa una aposta forta de l'alumnat». Les persones que opten per la formació dual esdevenen treballadores de les empreses mitjançant un contracte de pràctiques o una beca-estudi.

L'Ajuntament d'Olesa considera important difondre aquesta possibilitat entre les empreses que hi ha instal·lades al municipi, i per aquest motiu també vol donar exemple i vol esdevenir centre de treball de l'alumnat de cicles formatius de l'institut Daniel Blanxart.

Vicenç Tur ha assegurat que l'experiència per a les empreses és tan positiva que «aquelles que ho proven, repeteixen». També ho ha assegurat Lourdes Vallès, cap d'estudis de formació professional de l'institut Daniel Blanxart, que ha destacat que el conveni entre l'Ajuntament i l'institut olesà reforça una aposta, la de la formació dual, que ja fa quatre anys que funciona al centre.

Lourdes Vallès també ha detallat que la formació dual actualment s'imparteix en els cicles formatius de grau superior d'Administració i Finances, Ensenyament i Animació Socioesportiva i en el grau mitjà d'Atenció a les persones en situació de dependència.

Per al cap del servei de Promoció Econòmica d'Olesa, el conveni entre l'Ajuntament i l'institut Daniel Blanxart per a l'impuls de la formació dual suposa un pas més en el «salt qualitatiu important en matèria de formació» que s'ha aconseguit a Olesa de Montserrat i per extensió a la zona del Baix Llobregat, sobretot gràcies també a la creació del Consell de la FP del Baix Llobregat. A més de diferents ajuntaments del territori, del Consell de la Formació Professional del Baix Llobregat en formen part els principals agents socials i econòmics i la comunitat educativa del Baix Llobregat. L'objectiu és apostar per potenciar la formació professional.