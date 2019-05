El Rec d'Igualada abaixa la persiana amb molt públic

El Rec.0 Experimental Stores d'Igualada va tancar les portes ahir al vespre amb molta animació fins al darrer moment en els més de 60 espais on centenars de marques van exposat roba de fora de temporada, en una venta de quatre dies que arribava a l'edició número 20 (10 d'hivern i 10 d'estiu). El Rec s'ha celebrat, com és habitual, ocupant antigues adoberies del barri del Rec d'Igualada que ara es troben en desús. L'entramat de carrers, les mateixes construccions industrials, aporten unes característiques especials a la mostra i la fan única.

Des de dimecres passat, les botigues «efímeres» han estat les protagonistes del Rec, que ha rebut la visita de milers de perseones en una proposta comercial que cada any es fixa més en el disseny emergent i en la músicia i la gastronomia com a espais complementaris.

Ahir, el barri oferia una imatge espectacular, amb riuades de gent que van visitar la zona i van omplir els carrerons del Rec fins a les 10 de la nit, quan aquesta edició posava fi. La xifra global de visitants podria estar al voltant de les 120.000 persones, tot i que els organitzadors no han donat una quantitat definitiva. Aquesta dada situaria el Rec a l'alçada d'edicions anteriors pel que fa a visitants. De dimecres a dissabte, l'únic incidència va ser el mal temps que va haver-hi divendres, que va coincidir amb un dia amb menys visitants que en edicions precedents.

Aquest any el Rec ha volgut créixer en quantitat de marques representades i també ha fet un esforç perquè hi fossin presents algunes que, tot i que són de la comarca, no hi havien participat, com una de les empreses de moda líders a Catalunya, la marca de sabatilles esportives Munich. Al seu costat també hi havia alguns reclams de pes, com la botiga del Barça, i algunes altres d'internacionals, com Converse i Ash.

El Rec.0 va néixer com una proposta per revitalitzar el barri adober, per donar-lo a conèixer, però ha tingut més èxit en la venta efímera dos cops l'any que no pas en la recuperació dels espais. També hi ha influït que la iniciatvia s'ha dut a terme en ple període de crisi econòmica.