Més de 6.000 treballadors de Seat corren per recaptar fons contra el càncer infantil

Milers de treballadors de la planta de Seat a Martorell, acompanyats en alguns casos de familiars i amics, van fer ahir al matí un acte de solidaritat amb els nens que pateixen càncer infantil. Les instal·lacions de Seat van ser l'escenari d'una jornada solidària i, al mateix temps, lúdico-esportiva.

Més de 4.500 adults i 1.500 nens van prendre part en la cinquena edició de la cursa de Seat. Aquestes 6.000 persones en pantalons curts són un rècord de participació. Un 20% més de corredors que en l'edició del 2018. La cursa és solidària perquè cada participant paga tres euros. Seat ha recaptat amb l'acció més de 13.500 euros, que s'han destinat íntegrament al projecte Pulseras Candela, a favor de la investigació del càncer infantil. El doctor Rainer Fessel, director de la fàbrica de Martorell, va destacar ahir que «hem convertit aquest esdeveniment en una jornada festiva amb companys de treball, famílies i amics, amb el compromís de col·laborar amb una causa social». Per a Fessel, l'acte demostra que Seat també és «una gran família solidària».

Els participants a la prova van tenir dos recorreguts, un de 5 quilòmetres i un altre de 10, que tenien una mateixa sortida. El recor-regut incloïa una ruta per l'interior dels tallers de la fàbrica. Aquestes eren les dues possibilitats per a les proves d'adults, però per als infants també es va organitzar una cursa de 1.000 metres, l'anomenada Arona Kids Run. I per als pares que volien participar i tenien infants massa petits per córrer, es va establir un servei de guarderia i una zona de jocs infantils. Paral·lelament a la cursa hi va haver animació a càrrec de grups de batucada, zumba, música i Dj.

Per acabar d'animar la matinal també hi va haver un Vintage Market, un mercat de segona mà, en el qual es van reunir més de 25 pop-up stores que pretenen donar una segona vida a objectes i roba en desús.

Al mateix temps, es va preparar una fideuà per als voluntaris, unes 20o persones que van estar col·laborant perquè es pogués dur a terme la cursa, i també per a totes les activitats i els grups d'animació que s'hi van aplegar. El director de la planta de Martorell, Rainer Fessel, va ser l'encarregat de distingir els guanyadors.