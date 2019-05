L'alcalde de Montbui ensenya l'esbós de la futura residència

L'arquitecte igualadí Pere Puig, artífex de l'Espai de les Arts i del Coneixement Mont-Àgora, ha lliurat a l'Ajuntament de Montbui els primers esbossos i dissenys de la futura residència per a la gent gran. Es tracta d'un edifici circular, amb diversitat d'alçades (entre tres i sis plantes), i es preveu que la residència montbuienca tingui entre 90 i 150 places públiques, segons el plantejament final del projecte. També està clarament definida la ubicació: la futura residència aniria en un solar municipal ubicat a la zona de Vista Alegre, a escassos 150 metres del pont que connecta Montbui amb Igualada per aquest barri, i amb unes privilegiades vistes al futur Parc Fluvial. El govern de Montbui ha presentat el projecte en plena campanya electoral.

El projecte preveu que la primera planta de l'edifici estigui ocupada per diferents serveis per a la gent gran, com ara un centre de dia i també tots aquells recursos adreçats a la cura dels avis i àvies. L'objectiu de l'Ajuntament és poder tirar endavant aquest equipament un cop estigui completament enllestit el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM), on l'actuació ja està plenament prevista.

El projecte de residència de la gent gran es planteja com una important inversió municipal per tal de fer possible un dels equipaments amb més demanda actual i futura. Des de l'Ajuntament de Montbui, en paraules de l'alcalde Teo Romero, es valora de forma molt positiva «la concreció del projecte, amb un disseny molt clar i ben integrat en l'entorn, en una de les millors zones del nucli urbà montbuienc. Si a això hi afegim la proximitat al Parc Fluvial, a Igualada, i a diferents zones de serveis i comerç, entenem que és un projecte pel qual cal apostar de totes passades». Romero assenyala també que «tenim clar que la nostra prioritat és que siguin places públiques, a uns preus assumibles per tothom, i això ho tindrem totalment en compte des de l'inici que plantegem el projecte i tal com es plantegi el model de gestió. Seran places de residència a preus assequibles, i sabem com ho hem de fer».

L'alcalde montbuienc va agrair la tasca de l'arquitecte Pere Puig, que ja va fer possible a Montbui un equipament com Mont-Àgora. «L'esbós ens marca el camí a seguir per fer el centre. Ens agradaria fer-lo realitat».