Un mort a Jorba en un xoc entre un camió i una furgoneta

Un veí de Santa Perpètua de Mogoda, de 41 anys, va morir ahir al migdia a l'A-2 a Jorba en un accident per encalç entre un camió i una furgoneta. En el mateix sinistre també hi va haver un ferit lleu. El xoc va tenir lloc al quilòmetre 544, en un tram de retenció derivat d'un primer accident al quilòmetre 548, on es van registrar quatre ferits de poca gravetat.

Dels ferits en el primer accident, tres d'ells van ser traslladats en ambulància a l'Hospital d'Igualada, i el quart a l'Hospital Parc Taulí de Sabadell. Els dos sinistres es van produir en direcció a Barcelona i per aquest motiu el Servei Català de Trànsit (SCT) va tallar la circulació en aquest sentit i es van fer desviaments per les sortides 542 i 544. Fins a la tarda no van reobrir la circulació. En tot cas, des del moment del primer accident hi va haver molts problemes per circular per l'autovia i s'hi van registrar retencions d'entre tres i quatre quilòmetres. De fet, no només hi va haver problemes a l'A-2, sinó que a la carretera on van ser desviats els cotxes, a l'antiga N-II, les cues també eren importants, de fins a cinc quilòmetres. Els Mossos van rebre l'avís del primer incident a les 11.30 h, i del segon una hora més tard.

Es van activar quatre patrulles policials, tres dotacions dels Bombers i un helicòpter i una ambulància del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

Precisament avui, és previst que entrin en funcionament dos nous radars per trams, i un s'ha instal·lat al lloc on va tenir lloc ahir el segon accident. Concretament, s'ha col·locat un radar de tram entre Jorba i Argençola en sentit Barcelona entre els quilòmetres 539 i 545, i per tant controla velocitat dels vehicles al llarg de sis quilòmetres. En sentit Lleida, el radar s'ubica entre els quilòmetres 545 i 539. L'objectiu d'aquesta mesura és reduir la velocitat excessiva o inadequada i també disminuir la sinistralitat en aquest tram.