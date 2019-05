La inesperada instal·lació de la Fira Cultural de Sevillanes sorprèn Igualada

Desembarca a Igualada per primera vegada la Fira Cultural de Sevillanes, una iniciativa privada formada a partir d'alguns dels components i atraccions de la Feria de Abril que va tancar portes a Barcelona el 5 de maig passat. I el principal indici de la novetat ha estat veure des dels punts més alts de la capital anoienca, la instal·lació d'una sínia de 60 m de diàmetre al costat del Parc Central. Ben visible. No es tracta de fer una altra Feria d'Abril al mes de maig, però per la mostra igualadina tindrà un aire a la tradicional Feria que es fa a Barcelona.

La iniciativa de la fira cultural prové de l'Asociación Andaluza y Unidos de Catalunya, l'entitat que organitza aquesta primera edició i sota la qual l'han seguit dues entitats de folklore andalús, les quals seran les encarregades d'animar amb les demostracions culturals les carpes de la fira de sevillanes, cadascuna d'elles amb un escenari. Les acompanyen 3 parades que oferiran mariscades, àpats típics, cervesa, vi i rebujitos a preus populars. La fira tindrà també atraccions per a als més petits de la família. Antonio Pérez, secretari de l'associació i coordinador del muntatge, ha comentat també que s'ha instal·lat un escenari exterior per a les actuacions de cantants i grups rocieros, dels quals se'n coneixerà demà divendres la programació.

Pérez ha explicat que cada cop costa més a les entitats sobreviure, que un muntatge d'aquestes característiques supera amb facilitat els 15.000 euros i esperen que aquesta primera edició sigui un èxit, tot i que estan pendents de la previsió meteorològica, que assenyala tres dies de pluja per al cap de setmana. Pérez també ha comentat que la proposta cultural és una invitació a conèixer les arrels andaluses agermanades amb les catalanes i s'ha convidat entitats gastronòmiques locals a participar en la fira de forma gratuïta per fer més caliu en una primera edició, en la qual esperen rebre més de 4.000 persones.

La mostra cultural, gastronòmica, d'art flamenc i familiar que durarà del divendres 17 al diumenge 26 de maig s'estén al llarg del solar situat al costat del Parc Central. Divendres obrirà de les 6 de la tarda a les 2 de la matinada, dissabte començaran les activitats a les 10 del matí i es tancaran a la mateixa hora de divendres; diumenge començarà a les 10 del matí i acabarà a les 11 de la nit. De dilluns a dijous, la Fira Cultural de Sevillanes obrirà les tardes de les 6 a les 10. Igualada tindrà la fira muntada fins al dia de les eleccions municipals i europees.



Una roda de 60 m d'altura

Aquests dies, el skyline igualadí tindrà una estructura efímera que farà ombra al totpoderós Punto Blanco. Es tracta de la Roda Monumental. Per portar-la, Jose M. Buendía Escudero, gerent de l'atracció, ha explicat a Regió7 que han calgut 10 tràilers per transportar-la, 4 d'ells d'una mida especial.

El muntatge va començar dilluns passat i han calgut dues grues per muntar l'estructura, una de capacitat per moure 100 tones i una segona, de 40 tones. L'atracció de la roda oferirà les millors vistes d'Igualada d'aquesta setmana gràcies a les 24 cabines que la formen, amb capacitat per a 10 persones en cada una. El viatge costa 4 euros per persona i durarà entre 7 i 10 minuts.

«És la primera vegada que venim i esperem tenir èxit amb la proposta», ha asse-nyalat Jose M. Buendía.