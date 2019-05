El jutge suspèn 21 mesos l'arquitecte d'Olesa per irregularitats urbanístiques

El jutge ha suspès per un temps d'un any, nou mesos i un dia Fer-ran Saló, l'arquitecte municipal d'Olesa de Montserrat per un delicte contra l'ordenació del territori. En concret, l'arquitecte municipal havia autoritzat la construcció de més naus de les previstes al polígon industrial de Can Singla en uns fets que es remunten als anys 2001 i 2003.

En concret, el 2001, l'arquitecte municipal va permetre la construcció d'un total de 28 naus industrials amb parets adjacents en un espai on només se n'hi podien construir 12 i que havien de ser aïllades. Segons recull la sentència, l'ara condemnat va informar a favor de la llicència per a la construcció de més naus de les permeses «malgrat saber que el seu atorgament infringia» el que establien el pla parcial i el pla general d'ordenació urbana. Més endavant, el 2003, segons recull la sentència, gràcies a l'infomre favorable de l'arquitecte es van poder construir 11 naus més amb parets contigües en una zona on també havien de ser aïllades.

Aquests fets, segons recull la sentència, van generar «un clar benefici per a l'empresa promotora», Medacorba Chalets SL, però «va provocar la impossibilitat d'atorgar llicències d'activitat en no disposar de les mínimes mesures de seguretat adequades al plantejament vigent, problemes d'accés, falta d'aparcament, etc. que finalment van fer que no poguessin instal·lar-s'hi aquells industrials que prèviament havien sol·licitat llicència d'activitat» perquè, a més, els espais no estaven adequats a les activitats que havien de portar a terme.

La sentència és el resultat d'una querella que va posar la fiscalia el 5 de desembre del 2007 després que el Bloc Olesà, l'actual exalcalde Salvador Prat, aleshores a l'oposició, i l'aleshores alcalde Joan Rota, posessin els fets en coneixement del ministeri públic, que els va acabar denunciant.

La sentència, que es pot recór-rer, també condemna l'arquitecte a una multa 900 euros i al pagament de les costes processals, incloses les de l'acusació particular, que en aquest cas era exercida per l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat.

El Bloc Olesà va presentar ahir aquesta sentència en una roda de premsa que Fem Olesa havia demanat a la Junta Electoral que no permetés, en estar en període campanya electoral.