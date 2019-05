Una pluja intermitent no atura l'arrencada de la Fira Cultural de Sevillanes a Igualada

Més de 500 persones van visitar durant l'hora del sopar la 1a Fira Cultural de Sevillanes que des de divendres 17 de maig i fins el diumenge 26 se celebra a Igualada. Tot i el xiri-miri de quarts de nou de la tarda i la pluja suau de dos quarts d'onze, desenes de persones ja es passejaven a primera hora per les atraccions i els mesones, els més joves tastaven les atraccions de vertigen que no han parat ni un moment i més d'un centenar s'han aplegat a les carpes de les associacions per gaudir dels concerts i les demostracions flamenques.

A la carpa de l'"Asociación Andaluza y Unidos" de Catalunya les actuacions van començar amb el duet de versions de rumba flamenca i rumba catalana "Los desmadraos", que tot i el potent directe, a primera hora, molts dels assistents van agafar lloc per veure les alumnes i els balls de flamenc de l'associació "Casa d'Andalusia de l'Anoia", a la carpa del costat. Després de les primeres rondes de demostració de ball a la caseta de l'associació anoienca, el públic agafava ja lloc a les dues tendes i començaven a córrer els platets de pernil salat, formatge manxec i arrebossats que acompanyaven els primers rebujitos del vespre.

Per sopar hi havia tapes a les associacions, mentre que a l'exterior, l'olor de peixos i carns a la brasa era indefugible. Gambes, sardines, seitans, pop, morcillas, xoricets, espatlles de porc, xistorres, botifarres, cuixes de pollastre i fins i tot, dues potes de pernil senceres empalades i cuites a la brasa pels xefs del Mesón Bernat i el Mesón Bar La Fortuna. Els àpats s'acompanyaven de verdures cuites a la graella, patates braves, vins, refrescos i per als postres, una parada de cocs i dolços repartia porcions de pastís i magdalenes.

Els més petits de la casa podien pescar ànecs, pujar als tradicionals cavallets, al tren del bruixot i al de la princesa d'EuroDisney i conduir un auto de xoc. Per als joves i grans hi havia també una pista d'autos de xoc per adults, toros mecànics per a un rodeo, casetes de fer punteria amb balins i aconseguir regals i ninots de peluix, una plataforma de ball que s'inclinava i es revolucionava amb el nom de "Trueno Laser" i les atraccions per als més agosarats i agosarades, un martell de gran alçada i la Nòria Monumental de 60m d'alçada, que presidint el teló de fons de la Fira Cultural de Sevillanes, tancava el circuit circular d'espais de restauració, botigues i atraccions.

La pluja de la tarda del divendres va ser incòmoda per als darrers firaires que van arribar i que encara acabaven de muntar alguna atracció, si bé el 90% estaven en ple funcionament. Des de l'entitat patien per un cap de setmana passat per aigua, però el primer dia, tot i l'amenaça de pluja constant, el clima va respectar l'arrencada aquesta primera edició. La fira durarà 10 dies i està ubicada a l'esplanada paral·lela a l'antiga N-II, al costat del Parc Central.