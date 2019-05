La Fira Cultural de Sevillanes d'Igualada obre amb molta gent i ambient festiu

Més de 500 persones van visitar divendres a la nit l'arrencada de la 1a Fira Cultural de Sevillanes d'Igualada, que s'allargarà fins diumenge vinent. Tot i el plugim, desenes de persones ja es passejaven a primera hora per les atraccions i els mesones, els més joves tastaven les atraccions de vertigen, que no van parar ni un moment, i més d'un centenar de persones s'aplegaven a les carpes de les associacions per gaudir dels concerts i les demostracions flamenques. La fira està ubicada a l'esplanada paral·lela a l'antiga N-II, al costat del Parc Central.

Divendres, a la carpa de l'Asociación Andaluza y Unidos de Catalunya, les actuacions van començar amb el duet de versions de rumba catalana Los desmadraos, amb un potent directe. Amb tot, des de primera hora, molts assistents agafaven lloc per veure les alumnes i els balls de flamenc de l'associació Casa d'Andalusia de l'Anoia, a la carpa del costat. Després de les primeres rondes de demostració de ball a la caseta de l'associació anoienca, el públic es preparava per degustar els platets de pernil salat, formatge manxego i arrebossats que acompanyaven els primers rebujitos del vespre. Per sopar hi havia tapes a les associacions, mentre que a l'exterior, l'olor de peixos i carns a la brasa era indefugible. Gambes, sardines, seitons, pop, botifarrons, xoricets, espatlles de porc, xistorres, botifarres, cuixes de pollastre i, fins i tot, dues potes de pernil senceres empalades i cuites a la brasa pels xefs del Mesón Bernat i el Mesón Bar la Fortuna. Els àpats anaven acompa-nyats de verdures cuites a la graella, patates braves, vins, refrescos i, de postres, una parada de coques i dolços repartia porcions de pastissos i magdalenes.

Els més petits de la casa podien pescar ànecs, pujar als tradicionals cavallets, al tren del bruixot i al de la princesa d'Eurodisney, i conduir un auto de xoc. Per als joves i grans hi havia també una pista d'autos de xoc, toros mecànics, casetes de tir, una plataforma de ball que s'inclinava i es revolucionava amb el nom de Trueno Laser, i les atraccions per als més agosarats i agosarades: un martell de gran alçada i la Nòria Monumental, de 60 metres d'alçada, que presidint el teló de fons de la fira tancava el circuit circular d'espais de restauració, botigues i atraccions.

La fira sevillana va continuar ahir amb un gran ambient, i fins i tot va millorar la jornada inicial.