El poeta igualadí Lleonard del Rio, guardonat a Viladecans

Arxiu particular

El president jurat lliura el premi a Lleonard Arxiu particular

El poeta igualadí Lleonard del Rio Campmajó ha reafirmat un any més el Diploma d'Honor Especial del Capítol Nobiliari dels Homes del Paratge del Principat de Catalunya, en la dissetena convocatòria del Certamen Nacional de Poesia Catalana, celebrada dissabte passat dia 18 de maig, a Viladecans.

Del Rio que no podia optar al trofeu Memorial Manuel Tosca que ja li fou atorgat en l'edició de l'any 2017 —i han de transcorre tres anys per revalidar-lo— ha conquerit la màxima distinció. El treball premiat porta per títol "Quan es fon la llum i mor el dia".

El poeta Eliseu Massana i Estrada, president del jurat qualificador i prebost de l'esmentat Capítol Nobiliari, li va fer entrega del premi. L'acompanyaven en el jurat Montserrat Casanoves i Monmany, poetessa diplomada i Isidre Vendrell i Ros, mestre en Noble Rim.