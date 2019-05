La truita de patates, l'escalivada i un bolet de xiitake farcit amb ou, millors tapes al 4t VadeMercat

Més de 750 persones han passat aquest dissabte per la 4ª edició del VadeMercat per degustar les creacions gastronòmiques de la trentena de paradistes del Mercat de la Masuca. Passat quarts de nou del vespre ja era difícil trobar lloc a les terrasses adequades pel festival de tapes i platets al llarg del carrer de la Virtut i la plaça del Mercat. A l'interior, les parades amb més previsió remuntaven els mostradors a ritme de safates, mentre que els que havien tirat curt en la previsió venien les darreres tapetes als visitants. Mentre el grup Bollywood Igualada feia la seva demostració cultural, una companyia de teatre itinerant es dedicava a animar el públic que feia cua a les parades.

Per l'edició d'aquest any, el jurat format per Josep Mª Guasch, Teresa Pareta i Jordi Viladoms han premiat a les parades Bolets Susigris i Fruites Torrents en les categories de Millor Tapa Innovadora i Millor Tapa Tradicional. La primera presentava un bolet de xiitake sense tronc, farcit amb un ou i recolzat en una llesqueta; la segona havia farcit amb generositat les truites de patates i d'escalivada.

Els botiguers i paradistes presentaven creacions de tot tipus: paelles, fideuà, entrepanets, mini-hamburgueses de porc, vedella i pollastre amb panets de colors vermells, verds i blaus; brotxetes de tascó de formatge manxec amb llenques generoses de pernil curat; canelons, costella amb la seva reducció dolça i al punt de licor; tapetes de pasta artesana i botifarres de pagès. El públic subratllava les esqueixades, els ous amb sobrassada, les barquetes de salmó fumat, les culleretes de fuà amb melmelada o el carpaccio amb mel i pinyons que oferien els diferents, entre d'altres.

Les actuacions del Dj Isidre Isimmix i el grup de pop folk "La Clau" han posat banda sonora a la vetllada fins que quatre gotes han fet perillar la continuïtat de les activitats a l'exterior i el públic ha decidir posar-se a recer. Ja a l'hora del ressopó, els cafès, licors i la darrera copa de vi el Dj FatCat ha posat punt i final a les actuacions exteriors.

El VadeMercat està impulsat per l'associació cultural i gastronòmica Vadefoodies i l'Associació de Botiguers del Mercat, amb el suport del departament de Comerç de l'Ajuntament i també de la Diputació de Barcelona. El principal objectiu del VadeMercat és promoure els productors i productes de proximitat i obrir el mercat municipal a públics que habitualment no el visiten, però que amb jornades com aquesta el poden descobrir.