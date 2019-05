Truita de patata, escalivada i un bolet farcit d'ou, les millors tapes del 4t VadeMercat

Més de 750 persones van passar dissabte per la quarta edició del VadeMercat per degustar les creacions de la trentena de paradistes del Mercat de la Masuca. Passats quarts de nou del vespre ja era difícil trobar lloc a les terrasses adequades per al festival de tapes i platets al llarg del carrer de la Virtut i la plaça del Mercat. A l'interior, les parades amb més previsió refeien els mostradors a ritme de safates, mentre que els que havien tirat curt en la previsió venien les darreres tapes als visitants. Mentre el grup Bollywood Igualada feia la seva demostració cultural una companyia de teatre itinerant es dedicava a animar el públic que feia cua a les parades.

Per a l'edició d'aquest any, el jurat, format per Josep M. Guasch, Teresa Pareta i Jordi Viladoms, ha premiat les parades Bolets Susigris i Fruites Torrents en les categories de millor tapa innovadora i millor tapa tradicional. La primera parada anomenada presentava un bolet de xiitake sense tronc farcit d'un ou i recolzat en una llesqueta; la segona parada havia farcit amb generositat les truites de patates i d'escalivada.