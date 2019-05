Els empresaris de l'Anoia convoquen el sopar anual i els premis de la UEA

La Unió Empresarial de l'Anoia (UEA) ha convocat el seu sopar anual, una festa del sector industrial que els darrers anys té un seguiment important. Enguany la trobada es farà el dia 20 de juny. Serà la dinovena edició de la Nit Empresarial UEA. L'acte és un reconeixement a la tasca dels empresaris, directius i emprenedors del nostre territori.

Els impulsors de la trobada la valoren per la «notorietat» que té en el conjunt de la ciutat i afirmen que «s'ha convertit en un esdeveniment consolidat i mediàtic» a nivell de la Catalunya Central. Es preveu una assistència de 500 persones, entre empresaris i alts directius.

Aquesta convocatòria és també una nit per homenatjar empreses de la comarca i l'escenari per al networking, per fer noves coneixences i ser l'origen de noves oportunitats. El preu del sopar és de 65 euros per als socis i de 75 euros per als no socis. El sopar empresarial comença amb un còctel de benvinguda i continua amb un sopar i una copa chill-out final.

Al mateix temps que s'ha fet la convocatòria per al sopar, la UEA ha obert la convocatòria dels premis amb el nom de l'entitat. Poden optar als premis UEA tots aquells empresaris i empreses de la comarca de l'Anoia que durant l'exercici 2018 hagin destacat en alguns de les cinc categories premiades: premi a la trajectòria empresarial, premi a la capacitat emprenedora, premi a l'empresa innovadora, premi al compromís social de l'empresa i premi a la millor estratègia de comunicació empresarial, atorgat per la UEA i el Col·legi de Periodistes de Catalunya.

El jurat de cada categoria pot fer propostes de premiables, però els interessats en proposar un candidat ho han de fer a través del formulari que trobaran a la web de la UEA: http://bit.ly/2vwHVzF. El termini de presentació de candidatures finalitzarà el dia 29 de maig del 2019. El veredicte es farà públic en el transcurs de la 19a edició de la Nit Empresarial UEA, que se celebrarà el 20 de juny del 2019.