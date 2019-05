La Generalitat dibuixa el pla per adjudicar el Centre de Formació en Automoció de Martorell a l'octubre

El Govern adjudicarà la gestió del Centre de Formació Professional d'Automoció de Martorell la propera tardor. Aquesta és una de les conclusions a la que s'ha arribat durant la reunió que han mantingut aquest dijous el president de la Generalitat, Quim Torra; la consellera d'Empresa, Àngels Chacon; representants dels sindicats, de les patronals i del Clúster de la Indústria de l'Automoció. El Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) està treballant en la licitació, que ha de sortir publicada abans de les vacances d'estiu per poder fer l'adjudicació a la tardor i que el centre es posi en marxa. Torra ha destacat el "gran acord" al que han arribat totes les parts per donar l'impuls final a l'equipament.

El president del Govern ha visitat el Centre de Formació Professional d'Automoció de Martorell aquest dijous al matí, acompanyat de Chacon. Posteriorment tots dos s'han reunit amb representants d'UGT, CCOO, Foment del Treball, Pimec, del Clúster de la Indústria de l'Automoció de Catalunya i l'Ajuntament de Martorell, tots ells membres del Consorci del CFPA.

Durant la trobada s'ha arribat a l'acord que tots aquests agents participaran de la gestió del centre i han posat en comú que l'objectiu és que aquest centre pugui esdevenir el més important del sud d'Europa. En la reunió hi hagut "bona sintonia", segons fonts presents a la trobada, entre els agents i han coincidit que és important impulsar la formació en un sector clau a Catalunya, que factura 23.800 milions d'euros i genera 143.000 llocs de treball directes i indirectes. A més, des del Govern també es vol exportar aquest model de centre d'FP amb una governança participativa entre els diferents agents socials.

Pel que fa als terminis, el Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) està treballant actualment en la licitació de la gestió i l'adjudicació d'aquesta està prevista per a la tardor, entre octubre i novembre, moment en que podria entrar en funcionament per a l'FP el centre. La previsió és que aquest equipament pugui acollir uns 15.000 estudiants anualment.

El president de la Generalitat ha celebrat que "després de sis anys" s'ha assolit un "gran acord amb els agents econòmics, socials i l'ajuntament perquè el centre pugui tirar endavant". Ha insistit que ha de ser "un centre de referència a nivell europeu" i ha destacat l'"ambició" de totes les parts.

Ha afegit que el centre reuneix dues de les prioritats del Govern: automoció i FP. El president ha apuntat la importància del sector de l'automoció i de la Formació Professional tant per al futur de Catalunya i la seva projecció com per a les necessitats que tenen actualment les empreses.

El passat 9 d'abril, el Govern va aprovar al Consell Executiu perquè el gestor del centre fos un "operador integral de formació" a través d'una licitació pública. D'aquesta manera, es va desencallar l'impuls del centre, que des de fa anys funciona a un ritme molt inferior del previst per diferents desacords a l'administració. Fins i tot, l'Ajuntament de Martorell va enviar un requeriment al Govern el mes de febrer per reclamar el retorn dels terrenys on hi ha les instal·lacions.

A banda, l'acord també preveu la creació d'un òrgan de seguiment de l'execució del contracte amb representants de la Generalitat i de tots els agents econòmics (CCOO, UGT, Foment, Pimec i el Clúster de la Indústria de l'Automoció de Catalunya), i un representant de l'Ajuntament de Martorell.

Anteriorment, la poca activitat del centre també havia aixecat les crítiques del Clúster de la Indústria d'Automoció de Catalunya (CIAC) en considerar que el centre "s'havia desvirtuat totalment", segons el seu president, Josep Maria Vall, fet que l'havia portat a buscar "alternatives".