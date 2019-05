Olesa té consums energètics adequats, però encara amb marge per millorar

Les instal·lacions públiques d'Olesa de Montserrat tenen uns alts nivells d'eficiència energètica, segons un estudi emmarcat en el Laboratori SmartCatalonia de la Generalitat de Catalunya i dut a terme a Olesa com a prova pilot, durant tres mesos, per l'empresa Doxser. L'Ajuntament d'Olesa va engegar aquesta prova pilot amb l'objectiu d'analitzar la situació actual dels edificis públics i de trobar la manera més eficient de controlar les seves instal·lacions. A banda de l'estudi del Laboratori SmartCatalonia, l'Ajuntament d'Olesa també va en va encarregar un a la Diputació de Barcelona per veure com podia millorar la situació de la Casa de Cultura i l'escola Mare de Déu de Montserrat.

Fonts municipals han explicat que «per a l'estudi emmarcat en el Laboratori SmartCatalonia, l'empresa Doxser va implementar una solució basada en l'anàlisi Big Data dels consums elèctrics a diverses dependències municipals, entre les quals hi havia la seu de l'Ajuntament i l'escola Sant Bernat». Els resultats obtinguts fan palès, segons les mateixes fonts, que el consum global dels edificis públics «presenta uns perfils molt optimitzats».

Tanmateix, l'estudi ha detectat un marge de millora en la gestió de consums del municipi, i demostra que és possible un estalvi del 8% en la despesa global d'energia. Amb aquesta informació, l'Ajuntament d'Olesa afirma que podrà planificar en un futur l'aplicació de solucions per potenciar la sostenibilitat mediambiental i l'eficiència dels equipaments.

El Laboratori SmartCatalonia ha fet quatre proves pilot d'eficiència energètica. A més de l'estudi fet a Olesa, se n'han fet a Avià, Sant Cugat del Vallès i Calella.

El projecte Laboratori SmartCatalonia forma part de les iniciatives innovadores de la Secretaria de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital de la Generalitat de Catalunya i té com a objectiu promoure la realització de proves pilot de solucions intel·ligents en entorns reals per tal de resoldre reptes municipals.

L'Ajuntament vol aprofitar els estudis realitzats al municipi per aplicar mesures per tal que els edificis públics siguin cada vegada més eficients energèticament. Es tracta d'un objectiu que es marca també per als nous edificis que s'estan projectant o construint. Aquest és el cas, especialment, de la nova comissaria de la Policia Local, que s'està construint al car-rer d'Amadeu Paltor.