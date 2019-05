Detinguts cinc joves per robar en una casa de Vallbona d'Anoia

Cinc joves d'entre 17 i 25 anys i residents a Vilafranca del Penedès, Sant Andreu de la Barca, i Sant Sadurní d'Anoia van ser detinguts el passat dijous a Vallbona d'Anoia com a presumptes autors d'un robatori amb força i un intent de robatori en una altra casa de la zona. A un d'ells també se'l va detenir per trencament de condemna per portar una navalla.

Un veï del municipi va alertar als Mossos a les 4 de la tarda per avisar que hi havia cinc persones vigilant cases de la zona i alguns d'ells duien navalles. Dos veïnes més van informar els agents sobre l'activitat d'aquests individus. Una d'elles al arribar a casa va veure que les finestres estaven obertes i les habitacions regirades, mentre que l'altra veïna va veure com els cinc individus saltaven el mur de casa seva i donaven mitja volta per la presència d'un gos en el domicili.

Els agents dels Mossos d'Esquadra van acudir a la zona on van detectar els presumptes autors del robatori i, a un d'ells, se li va trobar una navalla quan tenia una suspensió temporal del dret a la tinença d'armes en vigor. Un cop detinguts com a presumptes autors del robatori d'una casa i de l'intent d'una altra, els joves ja han passat a disposició del jutjat d'instrucció en funcions d'Igualada.