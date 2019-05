Olesa amplia amb dues unitats més la seva xarxa de desfibril·ladors

L'Ajuntament d'Olesa té previst instal·lar al municipi dos nous aparells desfibril·ladors en espais públics, un a la façana de l'Escorxador i l'altre a la façana del teatre de La Passió. El municipi guanyarà en la planificació que té dibuixada per ser una població amb un espai urbà càrdioprotegit.

El consistori olesà haurà de fer reparar, també, el punt de desfibril·lador ubicat a l'exterior del pavelló municipal de bàsquet, espatallat a causa d'un acte vandàlic que va deixar la cabina de l'aparell completament trencada i amb el desfibril·lador en mode alarma. Més enllà del cost que comportarà la reparació de la cabina i la revisió del funcionament del desfibril·lador (que ascendeix a 360 euros).

En el cas dels equipaments esportius, l'Ajuntament va instal·lar desfibril·ladors a l'exterior del pavellons Salvador Boada i Sant Bernat, així com al pavelló municipal de bàsquet. El fet que els desfibril·ladors estiguin situats a la part exterior dels pavellons és per donar servei a altres equipaments esportius municipals. En el cas del desfibril·lador del pavelló Salvador Boada, dona servei també a les piscines municipals. També hi ha un desfibril·lador instal·lat a l'exterior de l'edifici del mercat municipal.